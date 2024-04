Notizie dal mondo ASviS, al via la campagna del Festival 2024: è il momento di aprire gli occhi!

Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS del 10/4/24.

Dall’ottava edizione del Festival un invito ad aprire gli occhi e ad agire guardando al futuro. Vantaggi speciali per chi partecipa alla manifestazione, candidando un evento entro il 19 aprile.

Non si può più ignorare tutto ciò che è necessario cambiare per invertire la rotta, ma immaginare il cambiamento non basta, bisogna agire per realizzare un futuro migliore. È questo il messaggio che la campagna di comunicazione dell’ottava edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile (7-23 maggio) vuole lanciare, invitando tutte e tutti a prendere coscienza e consapevolezza della realtà che ci circonda e ad agire in nome di un cambiamento in senso sostenibile, dove finalmente si possa dare risposta ai problemi globali che interessano l’umanità.

Oltre a # festivalsvilupposostenibile, s ui canali social ASviS l’hashtag che invita all’azione collettiva e al dibattito è proprio #guardiamoalfuturo.

