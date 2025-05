Tra i tanti appuntamenti previsti, quelli organizzati dall’ASviS (https://2025. festivalsvilupposostenibile. it/eventi_asvis_/) Faranno tappa in diverse città italiane. Il Festival partirà ufficialmente da Milano (il 7 maggio), per poi spostarsi a Genova (il 9), Venezia (il 13 e 14), Bologna (il 14 e 19), Torino (il 15 e 16), Napoli (il 21) e concludersi a Roma (il 23 maggio), dove si svolgerà l’evento finale presso l’Aula dei Gruppi parlamentari, a cui è ora possibile iscriversi (https://docs.google.com/ forms/d/1_ zRNwGda1kuAyB9LDhqNbED6VD1AEjh C_jBcfa3lRi4/viewform?edit_ requested=true#settings) . Nei 17 giorni in cui si terrà il Festival non mancheranno, infine, illuminazioni artistiche di monumenti con il simbolo dell’Agenda 2030 e momenti di intrattenimento musicali con i concerti di Heroes.

Nell’ambito del Festival, dal 6 al 30 maggio, si terrà per la prima volta anche “Libri in Agenda”(https://2025. festivalsvilupposostenibile. it/libri-in-agenda/), una rassegna di otto incontri dedicati alla presentazione di libri che affrontano i temi chiave dello sviluppo sostenibile. Attraverso il dialogo con autrici e autori, esperte ed esperti, ogni appuntamento sarà l’occasione per stimolare un dibattito e approfondire aspetti specifici della sostenibilità, dall’economia circolare alla giustizia sociale, dall’innovazione tecnologica al funzionamento dei sistemi politici, dalle frontiere della scienza alla politica internazionale. L’iniziativa a cura di Giacomo Bottos, direttore di Pandora Rivista, è realizzata in collaborazione con l’Azienda Speciale Palaexpo, che ospiterà gli incontri al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Gli appuntamenti si terranno sempre alle 18.00, mettili in agenda!