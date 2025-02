Notizie dal mondo ASviS, dipendenza Ue dalle importazioni energetiche quasi al 60%: come intervenire?

Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 14 febbraio 2025

L’Europa si conferma l’area con il maggior grado di dipendenza energetica tra le grandi economie mondiali, con il 58,3% del fabbisogno soddisfatto dalle importazioni. Un dato che contrasta nettamente con quello della Cina, ferma al 20%, e degli Stati Uniti, completamente autosufficienti. La necessità di ridurre questa vulnerabilità spinge l’Europa, da oltre vent’anni, a trasformare il proprio mix energetico. Una panoramica della situazione viene fornita all’interno del rapporto presentato il 28 gennaio al Parlamento europeo “The energy transition in the Mediterranean between sustainability and security: a dynamic think-tanking approach realizzato da Srm, centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, e l’Esl@Energy center del Politecnico di Torino.

Secondo lo studio, il peso del carbone nella produzione di energia elettrica europea si è drasticamente ridotto negli ultimi anni, passando dal 32% nel 2000 a circa il 12%. L’uso di gas naturale, invece, è leggermente aumentato: dal 12% al 17%. Ma la vera svolta è rappresentata dall’ascesa delle rinnovabili, che dal 15% del 2000 hanno raggiunto il 45% della produzione elettrica europea. Un settore destinato a espandersi a un ritmo più che doppio entro il 2030.

L’Italia tra rinnovabili e importazioni: la corsa verso il 2030

Il nostro Paese continua a essere troppo dipendente dall’estero in termini energetici. Circa il 74,8% dell’energia totale utilizzata viene infatti importata, una quota ben al di sopra della media Ue. La piccola nota positiva è che siamo di fronte a un dato in calo, basti pensare che nel 2019 la dipendenza era pari al 77,5%.

Se parliamo di elettricità, secondo gli ultimi dati Terna (2024) il 41,2% della domanda di energia elettrica è stata soddisfatta da fonti rinnovabili, il massimo di sempre, mentre il 42,5% è arrivato da fonti non rinnovabili e il 16,3% dall’importazione. Per centrare l’obiettivo al 2030 presente nel Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), che prevede il 65% di elettricità da fonti rinnovabili, occorre raggiungere lo step intermedio del 48% entro fine 2025. Per farlo, c’è però bisogno di aumentare gli investimenti rivolti al settore.

Particolarmente positivo è stato il contributo del fotovoltaico, che ha registrato lo scorso anno un incremento del 19,3% sul 2023, soddisfacendo l’11,5% della domanda nazionale di elettricità. Complessivamente, l’eolico e il fotovoltaico hanno coperto il 18,6% del fabbisogno, con una crescita dell’8,4% su base annua. L’accelerazione delle rinnovabili è dunque la chiave per affrancare l’Italia dalla dipendenza energetica, sostiene lo studio, e in particolare dal gas importato.

In generale, il Paese più indipendente in Europa resta la Francia, grazie all’ampio ricorso all’energia nucleare, con un tasso di dipendenza del 44,8%. In Spagna, invece, crescono bene le rinnovabili che dominano la produzione elettrica con il 51% del totale nel 2023; mentre la Germania è ancora il Paese con il maggiore utilizzo di carbone (26%), sebbene in calo.