Notizie dal mondo ASviS, Festival Sviluppo Sostenibile: il 7 maggio l’evento di apertura sul tema imprese

Si riporta di seguito il testo di Elita Viola dalla rubrica ‘Notizie dal mondo ASviS’ del 6/3/24.

La transizione è una sfida per le aziende, che comporta ostacoli ma anche benefici. Attori della politica, del mondo imprenditoriale e della finanza si confronteranno sul tema nel corso della conferenza inaugurale della manifestazione.

Per sottolineare l’importante ruolo delle imprese nella trasformazione del sistema socioeconomico nel senso della sostenibilità, l’evento di apertura dell’ottava edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile si terrà il 7 maggio a Ivrea, luogo simbolo del capitalismo italiano per la presenza della Olivetti, un’impresa nata con una visione pioneristica, attenta al ruolo del welfare aziendale e del benessere delle comunità locali, ma che si rivelò incapace di leggere correttamente il futuro, cadendo nell’errore di cedere il nascente business dei computer nella quale l’azienda era leader mondiale. Un errore analogo a quello che stanno commettendo quelle imprese che ritengono la sostenibilità solo un costo o una moda passeggera.

Nel corso dell’incontro, dal titolo “Guardare al futuro per cambiare il presente: le imprese e la finanza davanti alla sfida della sostenibilità”, saranno analizzati sia i potenziali ostacoli che impediscono ancora una piena integrazione della sostenibilità nelle politiche industriali e nelle scelte delle imprese, sia le buone pratiche e le soluzioni concrete già presenti nell’economia italiana che consentono alle aziende nuove forme di creazione di valore economico, ma anche ambientale e sociale. Protagonisti della politica, del mondo imprenditoriale e della società civile si confronteranno sulle diverse tematiche, anche al fine di elaborare proposte concrete per consentire al nostro Paese di accelerare la transizione verso la sostenibilità a tutto campo e cogliere i benefici economici, sociali e ambientali che da essa discendono.

Il Festival 2024 si svolge infatti in un momento cruciale per la realizzazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, a pochi anni dalla sua scadenza. La transizione ecologica e digitale, la riduzione delle disuguaglianze, il rafforzamento della competitività, il potenziamento della coesione sociale sono obiettivi per tutti i Paesi del mondo, ma specialmente per l’Italia, che appare fuori linea rispetto a quanto necessario per centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile entro la fine di questa decade, come mostrato dal Rapporto ASviS 2023.

Negli ultimi anni, anche sulla spinta delle politiche europee, la trasformazione delle aziende in senso sostenibile ha subìto un’accelerazione. Secondo i dati Istat più recenti, infatti, in Italia circa il 60% delle imprese ha avviato un percorso di integrazione della sostenibilità nel proprio modello di business, ma con differenze rilevanti di carattere dimensionale e settoriale. Le grandi imprese sono mediamente le più attive (81,5%), mentre soltanto il 36,1% delle piccole imprese si è mosso in questa direzione. I dati disponibili mostrano come chi ha già investito nella transizione digitale ed ecologica ha ottenuto notevoli ritorni economici, al netto dei costi che il processo comporta.

Inoltre, come raccontato anche in un Policy brief dell’ASviS sul tema, a partire dal 2024 le aziende europee dovranno porre molta più attenzione nel rendicontare le proprie performance non finanziarie, per ottemperare alla nuova Corporate sustainability reporting directive (Csrd), e anche il nuovo Regolamento delegato sulla Tassonomia, entrato in vigore da quest’anno, determina importanti effetti sul mondo della finanza, così come la Direttiva Due diligence per le aziende, ancora in discussione.

L’evento si terrà presso l’Auditorium Officina H (Via Beneficio di Santa Lucia, Ivrea) e in diretta streaming sui canali dell’ASviS. Il programma e le modalità di partecipazione sono in via di definizione, è possibile rimanere aggiornati iscrivendosi alla newsletter.

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024

Organizzato dall’ASviS con i suoi Aderenti e sostenitori, il Festival dello Sviluppo Sostenibile è la più importante manifestazione italiana dedicata alla promozione dell’Agenda 2030 dell’Onu, che si terrà in tutta Italia, nel mondo e online dal 7 al 23 maggio e nelle settimane dei “dintorni” (30 aprile – 6 maggio, 24-30 maggio).

Oltre agli eventi organizzati direttamente dall’ASviS, attraverso sei tappe in giro per l’Italia (qui tutte le novità dell’edizione), ci saranno centinaia di iniziative organizzate dalla società civile: una grande mobilitazione dal basso per contribuire a diffondere la consapevolezza sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. Cittadine e cittadini, associazioni, scuole, università, enti locali e imprese, faranno circolare informazioni, condivideranno buonASviSe pratiche e stimoleranno nuove idee per realizzare l’Agenda 2030, attraverso convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, eventi sportivi, presentazioni di libri, documentari e molto altro ancora. Chiunque può partecipare attivamente proponendo un’iniziativa.