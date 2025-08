Notizie dal mondo ASviS: firmato il protocollo con ReCUI per l’educazione allo sviluppo sostenibile

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi del Comitato di Redazione dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 15 luglio 2025. Al primo World Youth Skills Day nasce un’alleanza tra università, istituzioni e società civile per promuovere la cultura della sostenibilità e investire nei giovani come protagonisti del cambiamento.

Nella giornata mondiale dedicata alle competenze giovanili, prende vita una nuova alleanza strategica per la sostenibilità. È stato firmato oggi a Roma, nel contesto del 1° Forum World Youth Skills Day all’Università La Sapienza, un protocollo d’intesa tra la Rete delle Cattedre Unesco Italiane (ReCUI) e l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). L’accordo, della durata triennale, punta a rafforzare la collaborazione tra mondo accademico, istituzioni e società civile per la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile e il raggiungimento degli Obiettivi (SDGs) dell’Agenda 2030.

Il protocollo prevede azioni condivise di formazione, ricerca, educazione e sensibilizzazione, con un approccio transdisciplinare. Particolare attenzione sarà rivolta alla partecipazione attiva delle nuove generazioni, chiamate a costruire un futuro più equo e resiliente, attraverso lo sviluppo di competenze, cittadinanza attiva e imprenditorialità.

Al centro dell’identità della ReCUI ci sono parole chiave che definiscono il suo impegno: partecipazione, approccio transdisciplinare, impatto locale e globale, dialogo tra educazione, scienza e società. La rete promuove la “terza missione” dell’università, valorizzando le buone pratiche, il trasferimento di conoscenza e la cooperazione tra pubblico e privato per contribuire concretamente al raggiungimento degli SDGs.

“Con la firma di questo protocollo rafforziamo l’impegno della Rete delle Cattedre Unesco italiane nella diffusione di una cultura della sostenibilità, che unisce sapere, responsabilità e azione. I giovani sono al centro di questo processo e, come ReCUI, vogliamo fornire loro gli strumenti per essere protagonisti del cambiamento”, ha commentato Andrea Lenzi, portavoce della ReCUI.

L’accordo prevede anche il coinvolgimento reciproco nelle iniziative promosse da ASviS e ReCUI, a partire dal Festival dello Sviluppo Sostenibile e dall’Assemblea annuale ReCUI. Le due realtà si impegneranno inoltre a condividere materiali, percorsi educativi e iniziative che valorizzino esperienze già in essere o da sviluppare in modo congiunto.

“Investire nei giovani che mostrano un interesse nativo verso la sostenibilità significa investire nel futuro del Paese. L’Agenda 2030 è ormai parte integrante della formazione scolastica in Italia: dal 2024 è entrata tra le competenze da certificare nei percorsi educativi. Ma il nostro Paese deve ancora colmare diversi ritardi, soprattutto sul fronte della qualità e dell’inclusività dell’istruzione. Questo protocollo va proprio in questa direzione”, ha dichiarato Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS.

Il protocollo siglato oggi si inserisce in un percorso di collaborazione crescente tra l’ASviS e il mondo accademico. Il Forum, organizzato da ReCUI con la partecipazione dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, di Confindustria e della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, ha evidenziato come competenze, partecipazione e cooperazione siano elementi chiave per affrontare le sfide globali, costruendo ponti tra educazione, territorio e innovazione.