Notizie dal mondo ASviS, il 13  marzo l’evento ASviS sull’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile    

Riproponiamo il testo del Comitato di Redazione del sito dell’ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sottenibile, pubblicato il 20 febbraio 2026. Durante l’incontro verranno presentati i risultati di una ricerca, condotta dall’ASviS in collaborazione con la Fondazione Enel e l’Unioncamere, sugli effetti dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’evento, che si terrà il 13 marzo alle 10.00 presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), è un’occasione per discutere con rappresentanti delle autorità politiche a livello nazionale e territoriali, esperte ed esperti della materia e stakeholder, i risultati di una ricerca unica a livello nazionale ed europeo.

Negli ultimi dieci anni l’Unione europea ha sviluppato un programma di iniziative legislative senza precedenti per numero e contenuti riferite esplicitamente all’attuazione dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile. In Italia, l’attuazione delle politiche europee ha avuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) un motore evidente, grazie al quale sono stati realizzati investimenti significativi per la transizione ecologica e digitale, l’inclusione sociale, il rafforzamento della competitività, ecc., affiancati da riforme strumentali volte anche al raggiungimento di alcuni dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development goals – SDGs).

Fin dal 2016 l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) ha attentamente monitorato e valutato le politiche pubbliche in termini di impatto sugli SDGs, sia a livello nazionale che territoriale. Più recentemente, per valutare l’impatto del Pnrr sulla condizione dell’Italia e dei suoi territori rispetto agli SDGs e ai suoi target specifici, compresi quelli inclusi nella Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile approvata dal Governo italiano nel 2023, l’ASviS, in collaborazione con la Fondazione Enel, in qualità di Knowledge Partner, e l’Unioncamere, ha sviluppato un modello di analisi originale, in grado di mostrare come l’attuazione dei singoli progetti Pnrr consente di avvicinare (o meno) l’Italia, le sue Regioni e Province Autonome, agli obiettivi internazionali, europei e nazionali.

Tale strumento può essere impiegato dalle istituzioni nazionali e territoriali anche per programmare le politiche post-2026 al fine di colmare i gap esistenti e accelerare il cammino del nostro Paese verso il conseguimento degli SDGs nel 2030. La ricerca dimostra come un nuovo modo di disegnare e valutare le politiche pubbliche sia possibile, anche in vista dell’approvazione del bilancio europeo per il periodo 2028-2035.

Programma

10:00-10:15 Saluti istituzionali

Renato Brunetta (Presidente del CNEL)

10:15-10:30 Il disegno e la valutazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile

Enrico Giovannini (Direttore scientifico dell’ASviS)

10:30-10:50 Il ruolo della Fondazione ENEL e dell’Unioncamere

Giulia Genuardi (Direttrice della Fondazione ENEL)

Giuseppe Tripoli (Segretario Generale dell’Unioncamere)

10:50-11:10 L’impatto del PNRR sul raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile a livello nazionale e territoriale

Manlio Calzaroni (Responsabile dell’area ricerca dell’ASviS)

11:10-12:45 Discussione del Rapporto

Modera: Carlo Altomonte (Direttore del PNRR LAB, SDA Bocconi)

Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana e membro dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Regioni)

Andrea Montanino (Direttore Strategie Settoriali e Impatto Cassa Depositi e Prestiti)

Fabrizio Penna (Capo Dipartimento, Unità di missione per il PNRR, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)

Aline Pennisi (Direttore generale dell’Unità di Missione Next Generation UE, Ministero dell’Economia e delle Finanze)

12:45-13:15 Conclusioni

Tommaso Foti (Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione)