Notizie dal mondo ASviS: il 24 settembre a Bologna l’evento “Le città a impatto climatico zero”

Si riporta di seguito il testo integrale di Tommaso Milos Skakal della Redazione Asvis – Comitato Scientifico diretto dal prof. Enrico Giovannini – apparso sul sito ASviS di mercoledì 18 settembre 2024

Si svolgerà presso la Sala Tassinari di Palazzo d’Accursio a Bologna, dalle 17.00 alle 19.30, l’iniziativa “Le città a impatto climatico zero”, organizzata dal comune di Bologna e dall’ASviS, nell’ambito dell’Alleanza per le transizioni giuste e Bologna missione clima.

Durante l’iniziativa, che verrà introdotta dal direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile Enrico Giovannini e dall’assessora a Bologna Missione clima Anna Lisa Boni, verranno discussi i climate city contract adottati dalle nove città italiane che hanno aderito alla missione dell’Unione europea sulla neutralità climatica entro il 2030.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare i contenuti del Quaderno ASviS dedicato ai programmi delle città italiane aderenti al progetto europeo. Nel documento sono riportate le testimonianze di come si stanno muovendo le amministrazioni locali tra impegni, piani e investimenti. Verrà anche presentato il nuovo volume “Le città a impatto climatico zero”, a cura di Andrea Tilche, Francesco Luca Basile e Michele Torsello.

Introduzione:

Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS

Anna Lisa Boni, assessora a Bologna Missione Clima: neutralità e transizione e coordinatrice delle Nove Città italiane della Missione Ue

Presentano il volume “Le città a impatto climatico zero”

Andrea Tilche, docente di Tecnologie per la transizione energetica all’Università di Bologna

Francesco Luca Basile, docente di Chimica industriale all’Università di Bologna

Presentano il Quaderno ASviS sui “Climate city contract” delle nove città italiane della Missione Ue sulla neutralità climatica entro il 2030

Giovanni Fini, dirigente settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena, Urban@it

Andrea Giorgio, assessore alla Transizione ecologica del Comune di Firenze

Coinvolgere e attivare per la neutralità climatica. Ne discutiamo con

Nicoletta Tranquillo, co-founder Kilowatt e direttrice creativa serra madre

Lorenzo Monaco, co-founder e presidente – Tecnoscienza

Cristiana Calabritto, consulente per l’Ambiente e i Trasporti – Confindustria Emilia Area Centro

Moderano: Michele D’Alena, Arianna Donti, Sergi Veraponte, Fondazione IU Rusconi Ghigi