Notizie dal mondo ASviS: Innovation Village Award 2024, vince Limitless, la sedia a rotelle futuristica

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS il 21 novembre 2024

Limitless, la carrozzina verticalizzante alla moda, si è aggiudicata il primo premio alla sesta edizione dell’Innovation Village Award, l’evento che celebra l’eccellenza dell’innovazione sostenibile e tecnologica, che si è tenuto quest’anno il 15 novembre a Napoli. La competizione ha coinvolto 192 progetti da tutta Italia, selezionando 24 finalisti provenienti da 9 Regioni, a conferma della rilevanza crescente del premio.

Organizzato da Knowledge for Business in collaborazione con ASviS, Enea, e con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, l’Innovation Village Award ha distribuito quest’anno 23 tra premi e menzioni, valorizzando progetti che contribuiscono agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Sul palco dell’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli si sono alternati i finalisti, rappresentanti di progetti innovativi che spaziano dalla tecnologia alla sostenibilità, dall’agricoltura all’energia. La giuria, composta da 144 esperti del mondo accademico, imprenditoriale e giornalistico (incluso Luigi Di Marco, della segreteria generale ASviS), ha votato i vincitori dopo una giornata di presentazioni, premiando talento, visione e impatto.

“La crescita di partecipazione a questa sesta edizione dimostra quanto l’innovazione sostenibile sia un tema centrale”, ha dichiarato Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village, “La finale tra i 24 finalisti è stata una vera e propria festa verso la conoscenza di soluzioni innovative già sul mercato e capaci di migliorare concretamente la qualità della vita. Napoli, dunque, per un giorno capitale dell’innovazione e della sostenibilità”.

Limitless: una carrozzina che cambia prospettiva

Il progetto vincitore, Limitless, è nato dall’esperienza personale di Alessio Sansò, fisioterapista e docente universitario che, a seguito di un incidente, ha cercato una soluzione per vivere una vita più autonoma. Insieme a un designer, Sansò ha creato una carrozzina che consente a chi la utilizza di muoversi elettricamente mantenendo una postura verticale.

“Essere in grado di guardare il mondo dalla stessa altezza delle altre persone è una rivoluzione”, ha dichiarato Sansò. “Questo progetto dimostra che l’innovazione può essere inclusiva e aprire nuove opportunità economiche”.

La carrozzina Limitless si distingue per il suo design futuristico e per la capacità di adattarsi alla micromobilità nelle città intelligenti, rappresentando un modello di sostenibilità applicata alla mobilità urbana.

Servati: l’unione di design e sostenibilità nella moda

La startup salentina Servati si è aggiudicata il secondo posto grazie alle sue scarpe sostenibili, stampate in 3D, che combinano materiali innovativi ed economia circolare.

“Abbiamo voluto dimostrare che anche nel Sud Italia è possibile innovare e creare prodotti in linea con le sfide del futuro”, hanno affermato i fondatori Matteo Di Paola e Marco Primicieri.

Le scarpe di Servati, completamente riciclabili, rappresentano un nuovo standard per la moda sostenibile e hanno conquistato la giuria per il loro design all’avanguardia.

Premi speciali e menzioni

Oltre ai vincitori principali, numerosi altri progetti sono stati premiati per il loro contributo in settori chiave, tra cui:

Visioning , premiato da Confagricoltura Campania , ha sviluppato una tecnologia per il monitoraggio intelligente delle colture, con l’obiettivo di ottimizzare l’uso delle risorse idriche;

, premiato da , ha sviluppato una tecnologia per il monitoraggio intelligente delle colture, con l’obiettivo di ottimizzare l’uso delle risorse idriche; Niverbec , progetto vincitore del premio Meditech , utilizza l’intelligenza artificiale per il monitoraggio delle malattie polmonari;

, progetto vincitore del premio , utilizza l’intelligenza artificiale per il monitoraggio delle malattie polmonari; Captop, riconosciuto da Optima Italia, propone una soluzione avanzata per il risparmio energetico negli edifici.

“Questi progetti dimostrano come la tecnologia possa rispondere concretamente alle sfide ambientali e sociali”, ha dichiarato Umberto d’Oriano, direttore marketing di Optima Italia.

Altri premi assegnati:

-UniPegaso: Genia, the thinking clouds.

-Materias: Servati.

-Flex Packaging: Relicta.

-Bugnion: Servati.

-DAC – Space Economy for Sustainability: HyperDart.

-Associazione Donne 4.0: Byf – Build your future; Niverbec; Tadà play.

-Bosch-Tec: Bead roots; Renewaball.

-EIT Health: Dino by Paperbox.

Le menzioni:

-012 Factory: Byf – Build your future.

-Enea: Sinergy flow.

-Giffoni Innovation Hub: Tadà play.

Infine, altri riconoscimenti sono stati messi in palio da Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Enterprise Europe Network, ASviS – Festival dello Sviluppo Sostenibile, Innovup, Sellalab, a|cube, Didacta Italia e da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.

Consulta Innovation Village Award