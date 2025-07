Notizie dal mondo ASviS, nasce la Scuola “Futuri e Sostenibilità”: i giovani si preparano al cambiamento

Vi riproponiamo il testo sulla Scuola Superiore dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) – del Comitato di Redazione presieduto da Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS dell’8 luglio 2025. Il percorso di alta formazione Università di Catania-ASviS, nell’ambito di Ecosistema Futuro, intende formare 50 giovani ad affrontare le grandi transizioni e le incertezze globali attraverso la costruzione di scenari di lungo periodo.

Come possiamo affrontare i grandi cambiamenti del nostro tempo? Quali competenze servono per guidare le trasformazioni che ci attendono? Per rispondere a queste domande nasce la prima edizione della Scuola di alta formazione “Futuri e Sostenibilità”, promossa dalla Scuola Superiore dell’Università di Catania e organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) con l’obiettivo di formare giovani capaci di orientare il cambiamento, affrontare la complessità e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro sostenibile.

L’iniziativa è ideata nell’ambito dell’iniziativa Ecosistema Futuro, la piattaforma strategica nazionale promossa dall’ASviS che, in linea con le raccomandazioni dell’Unesco, promuove il pensiero di lungo periodo in Italia e l’adozione di pratiche di anticipazione strategica nei settori della formazione, ricerca, comunicazione e democrazia deliberativa (ecosistemafuturo.it) .

Sarà un percorso innovativo, interdisciplinare e laboratoriale, in programma da settembre a dicembre 2025, pensato per preparare le nuove generazioni a leggere i megatrend globali e delineare scenari sostenibili, gestire l’incertezza e costruire scenari di lungo periodo.

La scuola prevede un modello didattico di 120 ore complessive: 56 ore in presenza suddivise in quattro moduli (tre a Catania e uno a Genova, in occasione del Festival della Scienza), 34 online e 30 di studio individuale. Cinque i filoni tematici dei corsi: foresight e system thinking, megatrend e scenari globali, sostenibilità e benessere, complessità e processi decisionali, progettazione trasformativa e leadership inclusiva. A fine anno è prevista la presentazione pubblica dei progetti sviluppati dai partecipanti.

Partner del progetto sono l’Istituto italiano di tecnologia (Iit), il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc) e Skopìa – centro di ricerca in futures studies – insieme ad esperte ed esperti di Ecosistema futuro.

Il bando per la selezione dei 50 studenti che potranno partecipare alla scuola è rivolto a:

22 saranno scelti tra i candidati della Scuola superiore dell’Università di Catania;

9 studenti tra gli studenti dell’Ateneo Catanese;

9 da altre scuole universitarie superiori;

10 tra professionisti o ricercatori segnalati dai partner di Ecosistema Futuro.

Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 23 luglio 2025.

Vai al sito della scuola