Notizie dal Mondo ASviS, Ocse: le città devono adattarsi a una popolazione di tutte le età

Riproponiamo il testo di Milos Skakal della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 24 aprile 2025. Le realtà urbane saranno sempre più affollate e anziane, rileva un rapporto dell’Organizzazione. Una doppia pressione demografica che impone nuove strategie, a partire da politiche per la casa più accessibili e inclusive.

Se non vengono adottate subito misure per rendere gli agglomerati urbani più inclusivi per le persone di tutte le età, sia anziane che giovani, i costi economici e sociali per le città saranno significativi. Questo è il messaggio principale evidenziato dal rapporto “Cities for all ages” ( https://www.oecd.org/en/ publications/cities-for-all- ages_f0c8fefa-en.html ), pubblicato il 14 aprile dall’Ocse, che sottolinea le sfide che pone l’aumento, nei prossimi anni, della popolazione urbana di più di 65 anni. Si prevede, infatti, che questa quota crescerà nei 35 Paesi Ocse dal 20,9% del 2020 al 27,9%. Ma allo stesso tempo le città si stanno ingrandendo e sta crescendo il numero dei loro abitanti, considerando che questi territori offrono maggiori opportunità economiche, soprattutto per i più giovani. Quindi, nelle realtà urbane aumenteranno sia i bisogni connessi con le fasce più anziane della popolazione, che quelli legati alle fasce più giovani. Una doppia pressione che non deve trovare le città impreparate.

Città escludenti

La questione dei cambiamenti demografici delle metropoli pone degli interrogativi su come le città devono trasformarsi per evitare ripercussioni a lungo termine sul tessuto socio-economico. Per esempio, in città mal pianificate persone anziane, famiglie con bambini piccoli e giovani adulti sono spesso obbligati a vivere al di fuori dai centri cittadini. Un fenomeno che riduce l’interazione generazionale e limita i benefici economici e sociali delle diverse comunità, con effetti sulle persone anziane ma anche sui giovani, come per esempio gli studenti, che nelle metropoli vivono più alte possibilità di isolamento sociale. Secondo il documento, in alcuni Paesi Ocse come gli Stati Uniti, le disuguaglianze tra i quartieri di una stessa città sono tra i fattori che incidono in modo più significativo sulla mobilità sociale.