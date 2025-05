Notizie dal mondo ASviS: per “un’Italia più sobria”, l’accettabilità sociale dell’alcol va ridotta

Interventi urgenti per una Italia sobria

Norme culturali, potenti interessi commerciali, mancanza di governance, finanziamenti e infrastrutture adeguate hanno, di fatto, ostacolato in numerosi Paesi, tra cui l’Italia, l’attuazione di politiche e interventi efficaci nel mitigare i danni causati dall’alcol, si legge nel Rapporto dell’Osservatorio dell’Iss. Per ribaltare questo scenario e tutelare la salute pubblica in Italia, vengono sollecitate molteplici azioni. Le principali sono:

• realizzare un nuovo Piano nazionale alcol e salute e allinearlo con la strategia globale sull’alcol dell’Oms, l’Agenda 2030 e la Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta al cancro;

• dare effettiva attuazione al Libro Bianco sull’alcol pubblicato dal ministero della Salute, che raccoglie proposte su prevenzione, salute e politiche sociali, frutto di un’ampia consultazione partecipativa;

• istituire, sulla scia del fondo istituito per contrastare il gioco d’azzardo patologico (Gap) recentemente incrementato, un fondo analogo per i Disturbi da uso di alcol (Dua), “ben più numerosi e impattanti sulla salute individuale e sulla collettività”;

• fornire formazione obbligatoria ai medici di medicina generale e ai pediatri sulla strategia nota come “Identificazione precoce e intervento breve”, la quale consentirebbe di riconoscere tempestivamente i consumi di alcol a rischio e di fornire supporto personalizzato.

• ridurre l’accettabilità sociale e culturale, la disponibilità sul territorio e l’accessibilità economica dell’alcol, fattori chiave che ne influenzano il consumo. Tra le azioni cruciali si annoverano un controllo rigoroso del marketing, specialmente online, che spesso associa l’alcol a modelli positivi; l’adozione di una politica dei prezzi che tenga conto dei costi sanitari e sociali correlati; l’aumento della tassazione sulle bevande alcoliche; e l’introduzione di un’etichettatura chiara e dissuasiva sui prodotti. Norme culturali, potenti interessi commerciali, mancanza di governance, finanziamenti e infrastrutture adeguate hanno, di fatto, ostacolato in numerosi Paesi, tra cui l’Italia, l’attuazione di politiche e interventi efficaci nel mitigare i danni causati dall’alcol, si legge nel Rapporto dell’Osservatorio dell’Iss. Per ribaltare questo scenario e tutelare la salute pubblica in Italia, vengono sollecitate molteplici azioni. Le principali sono:• realizzare un nuovo Piano nazionale alcol e salute e allinearlo con la strategia globale sull’alcol dell’Oms, l’Agenda 2030 e la Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta al cancro;• dare effettiva attuazione al Libro Bianco sull’alcol pubblicato dal ministero della Salute, che raccoglie proposte su prevenzione, salute e politiche sociali, frutto di un’ampia consultazione partecipativa;• istituire, sulla scia del fondo istituito per contrastare il gioco d’azzardo patologico (Gap) recentemente incrementato, un fondo analogo per i Disturbi da uso di alcol (Dua), “ben più numerosi e impattanti sulla salute individuale e sulla collettività”;• fornire formazione obbligatoria ai medici di medicina generale e ai pediatri sulla strategia nota come “Identificazione precoce e intervento breve”, la quale consentirebbe di riconoscere tempestivamente i consumi di alcol a rischio e di fornire supporto personalizzato.• ridurre l’accettabilità sociale e culturale, la disponibilità sul territorio e l’accessibilità economica dell’alcol, fattori chiave che ne influenzano il consumo. Tra le azioni cruciali si annoverano un controllo rigoroso del marketing, specialmente online, che spesso associa l’alcol a modelli positivi; l’adozione di una politica dei prezzi che tenga conto dei costi sanitari e sociali correlati; l’aumento della tassazione sulle bevande alcoliche; e l’introduzione di un’etichettatura chiara e dissuasiva sui prodotti. Leggi il Rapporto dell’Ona-Iss

Contrastare la disinformazione che attribuisce benefici al consumo “moderato” di alcol e aumentare la consapevolezza dei rischi con una comunicazione chiara e differenziata per età e genere, deve essere una priorità per le politiche di prevenzione, viene rimarcato nel Rapporto.Secondo le conoscenze attuali non esiste un livello di consumo di alcol sicuro per la salute, è più appropriato parlare di quantità a “basso rischio”. Per misurare il livello di rischio viene utilizzata l’Unità alcolica, che corrisponde a 12 grammi di alcol, contenuti in un bicchiere standard di vino (125ml), birra (330ml), aperitivo (80ml) o superalcolico (40ml).Per donne e over 65 il consumo a basso rischio corrisponde a un bicchiere al giorno durante i pasti principali (circa 10 grammi, 1Ua), a due bicchieri per gli uomini (20 grammi, 2Ua). Oltre queste soglie si è considerati consumatori a rischio. I minori di 18 anni sono tali anche se hanno bevuto una sola volta nella vita. Si stima che un secondo bicchiere nelle donne aumenti il rischio di cancro al seno fino al 27%. Un consumo giornaliero che supera i 60 grammi di alcol (circa sei bicchieri, 6Ua) per gli uomini e i 40 grammi (circa quattro bicchieri, 4Ua) per le donne è accertato come causa di danni fisici e mentali.Età e genere influenzano la capacità del nostro organismo di metabolizzare l’alcol, ossia di “trasformarlo” fino a renderlo innocuo. Questo processo avviene principalmente attraverso l’enzima alcol-deidrogenasi (Adh), la cui attività è massima tra i 20 e i 40 anni negli uomini, tra i 40 e i 60 anni nelle donne. Dopo i 60, diminuisce in entrambi, il divario di genere tende a ridursi fino ad appiattirsi. La maggiore vulnerabilità delle donne all’alcol rispetto agli uomini è dovuta anche a una massa corporea inferiore e a una minore quantità di acqua nell’organismo, fattori che riducono l’efficienza del metabolismo.L’alcol, o etanolo, è tossico praticamente per quasi tutti gli organi. È associato a diversi tipi di cancro, malattie epatiche e cardiovascolari, disturbi neurologici e psichici. Aumenta il rischio di malattie infettive, come tubercolosi e polmonite, e può peggiorare il decorso dell’Hiv/Aids. In gravidanza, incrementa il rischio di aborto e gravi danni allo sviluppo del bambino, richiedendo l’astensione fin dal concepimento e durante l’allattamento. È nota la sua capacità di indurre dipendenza superiore a molte sostanze e droghe illegali più conosciute. L’alcol interagisce con numerosi farmaci di uso comune, da antibiotici e antinfiammatori alla pillola anticoncezionale, e con farmaci per curare disturbi diffusi, tra cui diabete e pressione alta, compromettendone l’efficacia con il rischio di reazioni avverse, anche gravi.