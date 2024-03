Notizie dal mondo ASviS, Premio Abi-FEduF-Fiaba: vince “Il reddito negato alle donne”

Si riporta di seguito il testo integrale di Andrea De Tommasi del 7/3/24 dal sito ASviS.

L’articolo “Il reddito negato alle donne” di Micol Maccario e Alberto Santonocito, pubblicato su Futura News magazine, è il vincitore della settima edizione del Premio per giovani giornalisti “Finanza per il sociale”, promosso da Abi (Associazione bancaria italiana), FEduF (Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio) e Fiaba (Fondo italiano abbattimento barriere architettoniche), con il patrocinio del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la collaborazione, tra gli altri, dell’ASviS in qualità di partner. La premiazione si è svolta il 6 marzo a Milano in apertura di “D&I in Finance”, la due giorni organizzata da Abi.

Il tema di questa edizione è stato “La cultura finanziaria per lo sviluppo economico e sociale, storie di diversità e convivenza. Il ruolo dell’educazione finanziaria e al risparmio per favorire percorsi di crescita sostenibili e inclusivi, tra valorizzazione delle identità e comunicazione sempre più responsabile e consapevole”. Fra i temi principali affrontati dagli articoli in gara, la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e l’autonomia finanziaria per l’autodeterminazione e la parità di genere.

L’elaborato premiato ha approfondito il fenomeno della violenza economica contro le donne, mettendone in luce i principali aspetti e avvalendosi anche di dati e testimonianze di esperti. In un breve intervento, i due autori, del Master in Giornalismo ‘Giorgio Bocca’ di Torino, hanno sottolineato la volontà di portare all’attenzione una questione decisamente attuale quanto difficile da misurare e riconoscere.

Nell’ambito del Premio, la giuria ha assegnato anche tre menzioni speciali:

Il premio “Finanza per il sociale” è rivolto a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e allievi delle scuole di giornalismo o master riconosciuti dall’Ordine dei giornalisti, di età inferiore o pari a 35 anni e, con le menzioni speciali, ha coinvolto anche giornalisti di età superiore.