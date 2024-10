Notizie dal Mondo ASviS, Radio-Tv Alta Sostenibilità: Dal W7 di Matera, vie e strumenti per la parità di genere

Pubblichiamo di seguito l’intervento di Elis Viettone della Redazione dell’ASviS, il cui Comitato Scientifico è diretto dal professore Enrico Giovannini. Riflettori sulla puntata di Alta sostenibilità a seguito della riunione dei grandi sette sui temi del Goal 5. Ospiti: Fracassi (Cgil), Rogato (Women7), Valerii (Censis). In studio Manieri e Viettone.

La puntata si è concentrata su disparità di genere (in particolare salariali), mercato del lavoro, e accesso ai servizi, a partire dal contenuto del documento conclusivo del Women7, il gruppo ufficiale del G7 sulle pari opportunità, che si è tenuto dal 4 al 6 ottobre a Matera. Women7 ha come obiettivo di promuovere azioni concrete per migliorare la condizione e l’empowerment delle donne e delle ragazze localmente e a livello globale.

Su Unione europea e Italia, si è parlato di pari opportunità a partire dalla direttiva europea 54/2006, che raccomandava a tutti i Paesi membri una remise en forme degli organismi di parità, con alcuni requisiti fondamentali, tra cui l’indipendenza dal potere politico.

La rappresentanza politica femminile a livello locale si attesta ancora al 23,1%, con un obiettivo al 40%, mentre su 100 donne occupate senza figli ce ne sono 73 occupate con figli, e l’obiettivo da raggiungere sarebbe il 90. Questo ci dice quanto ancora pesi la conciliazione tra vita privata e lavoro di cura sull’occupazione femminile. I dati provengono dal Rapporto ASviS 2024, che verrà presentato giovedì 17 ottobre alle 10.00. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming.

Ad Alta sostenibilità, in onda lunedì 14 ottobre alle 12.30, su Radio Radicale e disponibile in podcast. Ospiti: Gianna Fracassi, Segreteria generale Cgil; Martina Rogato, co-Chair Women7; Massimiliano Valerii, direttore generale Censis. Conducono Valeria Manieri ed Elis Viettone.

