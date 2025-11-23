Notizie dal Mondo ASviS, supercondensatori green per la transizione energetica: vince Novac

La startup emiliana premiata all’Innovation Village Award 2025, promosso da Knowledge for Business con ASviS ed Enea. Riconoscimenti a oltre 20 progetti che accelerano l’innovazione sostenibile in Italia

Smart mobility, bioeconomia, energie pulite, salute, packaging, sport e intelligenza artificiale.

I 24 progetti finalisti dell’Innovation Village Award 2025 , selezionati tra oltre 200 candidature, hanno portato sul palco dell’Auditorium Porta del Parco di Napoli soluzioni concrete per l’innovazione sostenibile.

Il premio, alla sua settima edizione, è promosso da Knowledge for Business insieme ad ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed Enea, con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Comune di Napoli e di Pni Cube, e il sostegno di numerosi partner tra cui Optima Italia (main sponsor).

Strutturato in otto ambiti tematici, il contest ha previsto una fase di selezione con giurie specializzate, un percorso di coaching per i finalisti e una competizione finale ispirata ai tornei sportivi, che ha premiato la chiarezza, l’impatto e la replicabilità dei progetti.

Oltre 20 premi assegnati tra sostenibilità, salute, packaging e industria

Ad aggiudicarsi il primo premio è Novac, startup dell’Emilia-Romagna, che ha sviluppato supercondensatori modellabili di nuova generazione, leggeri, compatti, privi di terre rare e capaci di operare fino a 120°C. Un sistema di accumulo energetico ad altissima densità, che trova applicazione nei settori automotive, aerospaziale, marittimo e industriale.

“Servono a dare un boost dove le batterie non bastano. Abbiamo creato una tecnologia più potente, sostenibile e longeva, con un team di 14 persone specializzate in elettrochimica, elettronica e meccanica. La struttura del premio ci ha aiutati a ripensare a fondo il nostro progetto” ha spiegato Matteo Bertocchi, fondatore di Novac con Alessandro Fabbri.

Secondo classificato Lumina, con una tecnologia per il controllo della funzione cellulare e mitocondriale, mentre i riconoscimenti distribuiti dalle imprese e dagli enti partner hanno valorizzato numerose soluzioni innovative.

Tra i progetti premiati Soleidon, che ha ricevuto il riconoscimento di Optima Italia e di Rdr S.p.A. per il suo innovativo sistema fotovoltaico galleggiante, capace di produrre energia rinnovabile senza consumo di suolo.

Ecco l’elenco completo:

Premio “Optima Italia”: Soleidon.

Premio “Materias”: Alice.

Premio “Meditech”: Sephirot.

Premio “Eav – Ente Autonomo Volturno”: Car.

Premio “Flex Packaging”: Etichette intelligenti a base di cellulosa batterica.

Premio “Abc Acqua Bene Comune Napoli”: Digital Twin.

Premio “Bugnion”:

Premio “Dac – Distretto Aerospaziale della Campania”: Solar Cube.

Premio “Eit Health”: Onebra.

Premio “Associazione Donne 4.0”: Onebra, Miktòs, Clearchain.

Premio “Atlas (Associazione di categoria di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici)”: Solar Cube.

Premio “Bosch Engineering”: Novac.

Premio “Invitalia Startup Innovativa Sostenibile”: Risorsa.

Premio “Invitalia Startup Femminile”: Onebra.

Premio “ASviS – Festival dello Sviluppo Sostenibile”: gli 8 finalisti di ambito.

Premio “Rdr S.p.A.”: Soleidon.

Assegnate anche le menzioni “Sellalab”, “InnovUp”, “Enea”, “012factory” e “Rassegna Business”.

A tutti i 24 finalisti è stato conferito il Premio Enterprise Europe Network.

“Napoli si conferma capitale italiana dell’innovazione, con candidature da 17 regioni. Il premio connette progetti e mercato, un passaggio cruciale per trasformare le idee in impresa”, ha affermato Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village.

“Crescono la qualità dei progetti e il numero di partner”, ha sottolineato Andrea Canonico, direttore dell’Award. “La fase di networking che si apre ora sarà determinante”.

Per Valeria Fascione, assessora all’Innovazione della Regione Campania, “i temi del digitale, della sostenibilità e della bioeconomia restano prioritari, ed è importante che le soluzioni presentate siano sempre più pronte per il mercato”.

“Siamo orgogliosi di sostenere questo premio da cinque anni”, ha concluso Marco Realfonzo, Ceo di Optima Italia. “Innovare per noi significa mettere la tecnologia al servizio della comunità”.

