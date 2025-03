Notizie dal mondo ASviS, World Happiness Report 2025: sconosciuti più gentili di quel che si pensa

Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 20-marzo 2025.

Italia al 40esimo posto nella classifica sulla felicità. Indagato il legame con la benevolenza: gli atti altruistici migliorano il benessere individuale e collettivo e hanno impatti anche sulla politica. Giovani sempre più soli

Il World Happiness Report 2025 (https://asvis.it/notizie/2- 20301/world-happiness-report- giovani-meno-felici-delle- generazioni-piu-anziane-) mette in evidenza un aspetto spesso trascurato del benessere collettivo: la gentilezza e la condivisione migliorano la vita non solo di chi riceve, ma anche di chi dona. Il Rapporto di quest’anno analizza il legame tra benevolenza e felicità, mostrando come la percezione della generosità altrui influenzi profondamente il nostro stato d’animo.

Uno degli esperimenti più significativi condotti per questa edizione ha testato la fiducia negli estranei attraverso la perdita deliberata di portafogli. I risultati hanno sorpreso gli stessi ricercatori: il numero di portafogli restituiti è stato quasi il doppio rispetto alle previsioni. Questo dimostra che le persone sono molto più oneste e altruiste di quanto si creda. Ma la discrepanza tra la realtà e la percezione comune della società come individualista ha un impatto negativo sulla felicità.

Lo studio ha anche messo in evidenza un atteggiamento di eccessivo pessimismo diffuso: la realtà della gentilezza quotidiana supera di gran lunga le percezioni negative della società.

La classifica sulla felicità

Come negli ultimi otto anni, La Finlandia è stata confermata il Paese più felice al mondo, con un punteggio medio di 7,736 su 10. Sorprende invece l’ingresso di Costa Rica e Messico nella top ten. Al contrario, Regno Unito e Stati Uniti hanno registrato un calo, scendendo rispettivamente al 23esimo e 24esimo posto. Ancora più indietro Francia (33esima), Spagna (38esima) e Italia (40esima).

I risultati dello studio si basano sui dati del sondaggio mondiale, condotto dalla società Gallup e curato dal Wellbeing research centre dell’Università di Oxford. La classifica finale tiene conto di una media triennale calcolata sui punteggi di autovalutazione della felicità. Le interviste hanno coinvolto migliaia di persone a cui è stato chiesto di valutare la propria vita – su una scala da 0 a 10 – sotto diversi aspetti come il reddito disponibile, la libertà di scelta, le opportunità nel corso della vita, il supporto sociale e la percezione della corruzione.

In generale, negli ultimi 15 anni la disuguaglianza della felicità all’interno dei singoli Paesi è aumentata, mentre la disuguaglianza della felicità a livello internazionale è rimasta pressoché costante.

Fiducia, connessioni sociali e abitudini quotidiane

Oltre alla classifica dei Paesi più felici, il Whr 2025 ha individuato alcuni fattori chiave che influenzano il benessere. Per esempio, la fiducia negli altri gioca un ruolo cruciale nella distribuzione della felicità: nei Paesi dove la benevolenza è diffusa il benessere è più equamente distribuito e le disuguaglianze emotive sono ridotte.

La pandemia di Covid-19 ha inaspettatamente rafforzato la solidarietà in tutto il mondo. Sebbene tra il 2023 e il 2024 si sia registrato un leggero calo, gli atti di generosità restano circa il 10% superiori rispetto ai livelli pre-pandemia, confermando che nei momenti di crisi le persone rispondono con maggiore empatia.

Il Rapporto sottolinea inoltre che donare non è solo un beneficio per chi riceve, ma anche per chi pratica la generosità. Affinché questo effetto sia significativo, la motivazione deve essere genuina, l’atto deve essere spontaneo e deve avere un impatto tangibile sulla vita del destinatario.

La condivisione quotidiana ha effetti diretti sul benessere, come dimostra la correlazione tra la frequenza dei pasti in compagnia e la felicità percepita: in sostanza chi mangia spesso con altri si dichiara più soddisfatto della propria vita, indipendentemente dalla grandezza del nucleo familiare. Il contrario di ciò che accade in alcuni Paesi, come negli Stati Uniti, dove la crescente abitudine di mangiare da soli è tra i fattori legati alla riduzione del benessere.