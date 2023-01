Notte Bianca a Cava de’ Tirreni, il 5 gennaio Enzo Avitabile sul palco con i Bottari

È stata la prima “Notte Bianca” d’Italia quella organizzata nel 2004 a Cava de’ Tirreni (Salerno) per accompagnare lo shopping e l’inizio dei saldi, quest’anno previsto per il 5 gennaio, e da quell’anno solo il covid l’ha fermata. Nel pieno della pandemia, nel 2021 ci fu una edizione social e televisiva, senza eventi in piazza; lo scorso anno, invece, fu annullata. Il prossimo giovedì 5 gennaio, a segnare l’anno della ripresa, si torna a celebrare la Notte Bianca, festeggiandone la diciottesima edizione. Ad animare l’appuntamento l’artista partenopeo di fama internazionale Enzo Avitabile che salirà sul palco in piazza Vittorio Emanuele III alle 22:30 con i suoi Bottari. Non mancheranno poi gli artisti da strada ed i momenti dedicati ai più piccoli con ‘Aspettando la Befana’ che avrà inizio alle 19, lungo il centro storico. Il 6 gennaio inizierà sulle note di un altro napoletano, vincitore di Sanremo Giovani, Marco Sentieri. A chiudere l’edizione 2023 il deejay Marco Montefusco. A condurre la serata il duo collaudato di presentatori, Manuela Pannullo e Alfonso Senatore. Prologo al grande spettacolo sarà l’incontro che Avitabile terrà alle 18 nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città con i giovani. Un momento di confronto e di conoscenza con un artista che ha portato nel mondo un sound partenopeo particolare, dai ritmi soul, jazz, blues, un genere quasi inclassificabile per le tante contaminazioni che lo rendono unico, ma con le radici ben salde nella cultura napoletana. “Un evento – afferma l’assessore alle Attività produttive e coordinatore della manifestazione, Giovanni Del Vecchio – che ci auguriamo possa rappresentare il segno della rinascita economica e sociale della nostra città, nonostante tutto dopo gli anni terribili della pandemia, anche se dobbiamo stare molto attenti perché il pericolo non è finito”. La Notte Bianca è un evento organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Servalli, coordinato dall’assessorato alle Attività Produttive, con il contributo della Camera di Commercio, della Confesercenti e Metellia Servizi.