Notte bianca alla Sanità: stasera percorsi culinari e concerti gratuiti

Torna per l’Immacolata, questa sera, “Sanità Tà Tà” kermesse di musica, cibo e intrattenimento. Una vera e propria notte bianca, con inizio alle 20 e che vedrà l’intero quartiere ospitare sei palchi in altrettante location, con oltre settanta musicisti e artisti di strada, accompagnati da percorsi culinari ed enogastronomici offerti dalle botteghe della zona.

“Sanità Tà Tà” è organizzato all’interno del programma natalizio “Voglia ‘e turnà” del Comune, col patrocinio di Fondazione San Gennaro e della Terza Municipalità di Napoli.

Tra i partner di questa edizione Radio Marte che, con Gianni Simioli, Diego Laurenti, Timo Suarez e Marta Martinez, accompagnerà il concerto del palco principiale in Piazza Sanità.

L’evento che dal 2016 ha visto nel corso degli anni la partecipazione di oltre 150 mila persone, coinvolgendo centinai di musicisti, artisti di strada ed operatori culturali che, insieme agli abitanti del quartiere, attraverso l’arte nelle sue molteplici espressioni hanno trasformato per una notte il rione in un enorme palcoscenico.

Il percorso artistico inizierà da Piazzetta Crociferi e, attraversando i luoghi simbolo del Rione, dove saranno collocati hot spot musicali e di animazione, culminerà nel palco principale di piazza Sanità.

Questi i palchi e gli artisti attesi.

Main Stage (piazza Sanità), presenta Gianni Simioli

Ivan Granatino

Ida Rendano

Giovanni Block

Azul

Natale Galletta

TheRivati

Francesco Da Vinci

Peppe Sox

Plug

Baloo

Marika Cecere

Aryarca

Bless

Giusy Attanasio

Stage Vergini, presenta Toni Tonelli

Paduano

Il Befolko

Ivo Mancino

Manco

Guastavoce

Tonia Cestari

Lena A.

Toni Tonelli

Dafne

Barabba

Federa & Cuscini

Stage Misericordiella

Oto & Bad Soul DJ

Enzo Cuomo

Biagio Foglia

Nicola Volli

Antonio Del Prete

Ritmi del Sud

Stage via Fuori Porta a San Gennaro, presenta Pulps

DJ Corrado Capasso

Umbro Del Prete Totò

Anema e Song

Ritmi del Sud

Pit Wine

Boro

Capatosta

Stage Gradoni Palazzo Sanfelice, presenta Massimo Penza

DJ Eugenio Capasso

Gennaro De Crescenzo

Teresa Moccia

Chiodo Fisso

Biagio Foglia

Penza-Serao-Bonetti

Compagnia Arrocco

Serpente Nero

Nap 12 Inch

Stage Crociferi, presenta Michele Montefusco

Giovanni Imparato

Albo Dub

Giordano Esposito

Milena Setola

Michele Montefusco

Misericordiella Band

Ragazzi di Scampia

Bandita Sbandata

Ragazzi del Benedetto Croce

Zena