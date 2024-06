“Notte cattiva” è il nuovo singolo di Fred de Palma feat Guè

Milano, 7 giu. (askanews) – Si intitola “Notte cattiva” (Warner Music Italy) il nuovo singolo di Fred de Palma, l’artista che unisce in maniera unica rap e reggaeton, il primo a portare la latin music in Italia, che in questa occasione si affianca di nuovo al king del rap italiano, Guè.

Prodotto da Takagi e Ketra, il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Notte cattiva” è il singolo con cui Fred de Palma e Guè accompagnano il loro pubblico verso la stagione estiva, attraversato da un inedito sound afrobeat, che si unisce a influenze pop e reggaeton. Il testo, scritto dai due artisti insieme a Paolo Antonacci, uno dei migliori autori del panorama musicale italiano, racconta di una notte di eccessi e tentazioni, dove il desiderio e la passione diventano protagonisti assoluti.

Il brano cattura l’energia elettrizzante di una notte fuori dal comune, dove tutto può succedere e le emozioni si accendono al massimo.

Fred de Palma è uno dei pochi artisti in Italia a vantare importanti collaborazioni internazionali, come quelle con la postar brasiliana Anitta, con Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena, grazie alle quali è riuscito a conquistare un posto importante nel mercato musicale italiano e in quello internazionale, posizionandosi sul podio dei singoli più ascoltati in un paese straniero grazie al singolo “Se iluminaba”, versione spagnola di “Una volta ancora” feat. Ana Mena, che si è confermato secondo brano più ascoltato in streaming in Spagna nel 2020, un risultato unico per un artista italiano. La scorsa estate, inoltre, si è esibito in concerto in apertura a Maluma, la star colombiana del reggaeton.

Con all’attivo 30 dischi di platino e 6 dischi d’oro, Fred de Palma è reduce dall’esperienza sul palco della 74ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato “Il cielo non ci vuole”, brano dal mood dance che ha dimostrato la sua capacità di essere trasversale e attraversare più generi musicali.

Ora torna con “Notte cattiva” insieme a Guè, che non farà smettere di ballare e che promette di diventare uno dei pezzi più ascoltati dell’estate 2024, dedicato a tutti coloro che amano vivere intensamente la notte, con un ritornello accattivante e beat magnetici.