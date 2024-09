Notte dei Ricercatori 2024 Federico II a Napoli , tanti gli eventi

Piazza Dante, il complesso cinquecentesco di San Marcellino e Festo, la Reggia di Portici, la sede di Avellino del dipartimento di Agraria saranno le roccaforti federiciane della ‘Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2024’. Workshop informativi, tornei, esperimenti, talk interattivi con ospiti sul palco, spettacoli, dibattiti aperti con il pubblico, osservazioni solari tra i numerosi eventi in programma. Tanta scienza in tutte le sue accezioni. Così l’Università degli Studi di Napoli celebrerà il 27 settembre la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2024. La nuova edizione di STREETS – Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society, progetto finanziato dalla Commissione Europea e patrocinato da Mur e MII , che coinvolge altri atenei, centri di ricerca e imprese campane e del basso Lazio, vede l’ateneo federiciano impegnato in attività interattive e dialoghi aperti con il pubblico con l’obiettivo di coinvolgere cittadine e cittadini sui contenuti della ricerca e delle sue ricadute nella vita di tutti i giorni. Venerdì 27 settembre la centralissima Piazza Dante sarà palcoscenico di affascinanti storie e grandi scoperte in una passeggiata scientifica tra Campania e Lazio. Alle 19 il giornalista e scrittore Antonio Pascale proporrà «Da Pinocchio a Masterchef»; alle 20 Valerio Aprea, noto volto di cinema e televisione, discuterà con Paolo Massarotti, fisico subnucleare dell’Università Federico II, intorno al concetto di ‘ricercatore-attore/colui che (ri)cerca, con il sorriso e l’ironia, di far riflettere il pubblico’. Alle 21 l’astrofisico Giovanni Covone e l’agronoma Stefania De Pascale guideranno il pubblico ‘Oltre le stelle: tra pianeti extrasolari e agricoltura spaziale’. In contemporanea alcune librerie e locali di Port’Alba e un ampio corridoio di gazebo ospiteranno workshop informativi e attività sperimentali interattive a cura delle scienziate e degli scienziati dell’Ateneo federiciano. In programma anche la Notte Europea dei Ricercatori nei Poli Universitari Penitenziari che vedrà il Polo Universitario Penitenziario della Federico II impegnato nell’evento steREOtipi, con i ricercatori universitari che presenteranno i progetti promossi dal Polo Universitario Penitenziario orientati all’istruzione universitaria all’interno delle strutture penitenziario. Particolare attenzione, come sempre, sarà rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, a partire dai giovanissimi, in stretta sinergia con gli uffici scolastici regionali di Campania e Lazio con i quali sono stati percorsi definiti dedicati «durante la Notte» in tutti i luoghi resi disponibili dalla rete.