Notte di San Lorenzo: ecco le 10 migliori città italiane per vedere le stelle cadenti

Treviso, nota per la produzione di Prosecco e del radicchio, è stata incoronata come la migliore città italiana per avvistare una stella cadente. Questa città veneta ha ottenuto un punteggio di 9,46/10 nella nostra classifica, dove altre due città venete hanno raggiunto la top 10: Belluno e Padova. Treviso ha un’eccellente combinazione di fattori che la rendono quasi perfetta per avvistare le stelle cadenti: la città ha il secondo più alto numero medio annuale di mesi con cielo sereno (6,00), superata solo da un’altra città veneta, Belluno (7,33). Treviso ha anche la seconda percentuale più alta di “zone scure” – 44,10%, che è oltre 20 punti percentuali in più rispetto a Bolzano (23,76%), la seconda migliore città per ammirare una pioggia di meteore.

Le 10 migliori città italiane per avvistare una stella cadente

Bolzano, nota per i suoi famosi mercatini di Natale, è la seconda migliore città italiana per avvistare una stella cadente. Con un punteggio complessivo di 9,22/10, questa città in Trentino-Alto-Adige si presenta come un ottimo luogo per una notte magica. Bolzano ha la terza migliore qualità del cielo (SQM: 20,91/22), nonché il sesto maggior numero di mesi a bassa nuvolosità (5,33). La città non ottiene un punteggio elevato per quanto riguarda la percentuale di “zone scure”, classificandosi al quindicesimo posto, con una percentuale di “zone scure” del 23,76% – quasi 30 punti percentuali in meno rispetto alla numero uno, Lodi (52,82%).

Terza sul podio c’è Lodi con un punteggio complessivo di visibilità delle stelle cadenti di 8,59/10. Con la percentuale più alta in assoluto di “zone scure” in Italia (52,82%) – 8 punti percentuali in più rispetto a Treviso – non sorprende che Lodi abbia raggiunto il terzo posto. La città lombarda è stata anche classificata come sesta in Italia per la qualità del cielo (SQM: 20,89/22), a soli 0,05 punti dalla città con la migliore qualità del cielo, Nuoro (SQM: 20,94/22).