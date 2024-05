Notte europea dei Musei, sabato a Villa Rufolo concerto del pianista jazz napoletano Paolo Zamuner

La Fondazione Ravello partecipa all’appuntamento della Notte Europea dei Musei, iniziativa che coinvolge i siti museali di tutta Europa per valorizzare la loro identità culturale, nata con il patrocinio del Consiglio d’Europa, di UNESCO e di ICOM, il principale network italiano di musei e professionisti museali.

Per l’occasione, sabato 18 maggio, Villa Rufolo prolungherà l’orario di apertura fino alle ore 21 e proporrà ai suoi ospiti la possibilità di assistere ad un concerto che vedrà protagonista il pianista jazz napoletano Paolo Zamuner.

L’evento, inserito nella programmazione della rassegna “Il Salotto musicale di Nevile Reid”, sarà un’incursione nel mondo del jazz con una scaletta che si muoverà tra standard e pezzi immortali della storia musicale contemporanea: da Gershwin ai Beatles, da Monk a Miles Davis fino a Wayne Shorter.

L’appuntamento con il piano solo di Zamuner è alle ore 19.30 presso l’Auditorium del complesso monumentale, location principale della rassegna che sta riscuotendo un crescente successo di pubblico.

L’accesso al concerto è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per il pubblico residente e, previo pagamento del solo biglietto d’ingresso a Villa Rufolo, per i non residenti. www.ravellofestival.com

Sabato 18 maggio

Auditorium di Villa Rufolo, ore 19.30 Da Gershwin ai Beatles

Paolo Zamuner, piano solo

Programma

Terence Blanchard

Mo’ Better Blues

Wayne Shorter

Footprints

Bronislau Kaper

On Green Dolphin Street

John Lennon

Imagine

George Gershwin

The Man I Love

Paolo Zamuner

Avenue

Thelonious Monk

Well, You Needn’t

Miles Davis

All Blues

Paul McCartney

Blackbird