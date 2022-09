Notte Europea dei Ricercatori, 250 eventi tra Campania e Lazio (uno anche nel carcere minorile di Nisida)

La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici di Streets (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society) verrà presentata martedì 27 settembre, alle 12, a Napoli, presso il Rettorato della Federico II, Ateneo che coordina l’iniziativa. Per la prima volta per la “Notte”, evento europeo che promuove la diffusione di cultura scientifica, sono riunite in un’unica rete la Federico II, l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università di Napoli L’Orientale, l’Università di Salerno, gli Istituti CNR campani partecipanti alla rete Creo, ‘Le Nuvole’ (impresa culturale e creativa), con il supporto dell’Università del Sannio come partner associato. Per la prima volta partecipa alla Notte dei ricercatori una casa circondariale minorile: l’Istituto Penale di Nisida.

Sono 20 i siti della Campania e del Lazio Meridionale, dalle isole alle grandi città ai piccoli borghi, che fino alla Notte del 30 settembre organizzano più di 250 eventi. Di questi, 100 in attesa della Notte, gli altri in contemporanea il 30 settembre. Varie le location: strade, musei, gallerie d’arte contemporanea, Regge, Periferie e Strutture carcerarie. E la Notte prosegue con percorsi destinati soprattutto ad un pubblico di scuole e di studenti.

Streets è il progetto biennale finanziato dalla Commissione Europea attraverso le Marie Skłodowska-Curie Actions e i fondi del programma Horizon Europe, la cui organizzazione è coordinata dalla Università degli Studi di Napoli Federico II.

Alla conferenza di presentazione, che aprirà la prorettrice della Federico II, Rita Mastrullo, interverranno rappresentanti di tutti i partner del progetto. In aula: Lucio Gialanella, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Fiorenza Taricone, Rettrice Vicaria, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Johanna Monti, Delegata alla Terza Missione, Università di Napoli “L’Orientale”, Pasquale Del Gaudio, Delegato ai Rapporti con le Agenzie Europee e ai Direttorati di Ricerca, Università degli Studi di Salerno, Ivo Rendina, Presidente Area di ricerca CNR Napoli Tre, Direttore ISASI Istituto Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello”, Salvatore Fruguglietti, Progetti scientifici e Comunicazione della scienza, Le Nuvole (Napoli), Pasquale Vito, Delegato Rettore alla Ricerca, Università degli Studi del Sannio, e Gianluca Guida, Direttore, Istituto Penale per i Minorenni di Nisida.

Il programma completo sul sito www.nottedeiricercatori-streets.it