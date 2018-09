Notte Europea Dei Ricercatori, Belfiore (Neuromed): Laboratori aperti, scienza a portata di tutti (VIDEO)

“La ricerca è il futuro – dice Emilia Belfiore, responsabile Ufficio Ricerca e Sviluppo Irccs Neuromed -. Un’affermazione questa che assume ancora più valore per gli istituti che fanno sanità fondata sulla ricerca. L’ambizione di B-future è far comprendere ai cittadini quanto sia prezioso il lavoro svolto con metodo scientifico all’interno del laboratorio per garantire i più efficaci mezzi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie maggiormente diffuse”.