Notte europea dei Ricercatori: conferenza stampa al Mann

Oggi alle 12 il Mann ospitera’ la conferenza stampa di presentazione delle iniziative previste per la ‘Notte Europea dei Ricercatori 2019’. La manifestazione, voluta dalla Commissione Europea nell’ambito delle ‘Marie Sklodowska Curie Actions’ per raccontare il mestiere del ricercatore ed il suo ruolo nello sviluppo della societa’ contemporanea, si svolgera’ da sabato 28 a domenica 29 settembre in luoghi culturali simbolo delle citta’ di Napoli e Caserta (Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Cappella Sansevero, Palazzo Corigliano, piazza del Gesu’, Complesso monumentale dei Santi Marcellino e Festo, Accademia di Belle Arti a Napoli, Reggia e Planetario di Caserta, Museo Ferroviario di Pietrarsa e Reggia di Portici, per citarne solo alcuni). Alla conferenza stampa, introdotta dal direttore del Museo Archeologico Nazionale, Paolo Giulierini, prenderanno parte i rettori degli atenei Federico II, L’Orientale e Universita’ della Campania Luigi Vanvitelli, insieme ai rappresentanti delle scuole e dei dipartimenti coinvolti.