“Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”: il 12 luglio Antonello Venditti fa tappa a Pompei

Manca poco al tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition” di Antonello Venditti, che sabato 12 luglio farà tappa in Campania, nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. Un appuntamento per celebrare i 40 anni di “Cuore”, album-manifesto pubblicato nel 1984, che conteneva la celebre “Notte prima degli esami”, diventata colonna sonora generazionale per milioni di italiani.

Il tour, prodotto da Friends&Partners, partirà ufficialmente il 17 giugno da Roma, proprio “la notte prima degli esami di maturità”, con tre date sold out alle Terme di Caracalla (17, 19 e 21 giugno), confermando ancora una volta il profondo legame tra Venditti e la sua città. Dopo Roma, una lunga estate di concerti attraverserà l’Italia intera, portando con sé un repertorio senza tempo e la carica emotiva che solo Venditti sa regalare.

Tra le tappe più attese, quella campana del 12 luglio si inserisce nel contesto di Beats of Pompeii, rassegna musicale ambientata in uno dei luoghi simbolo della storia e dell’arte del Mediterraneo. Sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo capolavori come Ci vorrebbe un amico, Giulia, Notte prima degli esami, Ricordati di me, In questo mondo di ladri e tanti altri brani iconici, in una location dal fascino senza tempo.

Il tour celebra non solo un anniversario, ma anche una carriera ricchissima: Antonello Venditti, nato a Roma nel 1949, ha attraversato oltre cinquant’anni di storia italiana con le sue canzoni, vendendo quasi 40 milioni di dischi. Nel 2024 ha pubblicato anche “Fuori fuoco” (Rizzoli Illustrati), un libro autobiografico che ripercorre la sua vita tra immagini e parole. Sempre nel 2024 è uscito l’inedito “Di’ Una Parola”, incluso nella nuova edizione rimasterizzata di Cuore.

Nel tour 2025, Venditti porterà sul palco anche il valore simbolico delle sue canzoni, da sempre cariche di impegno, emozione e identità, parlando al cuore di più generazioni.

I biglietti per tutte le date – incluso il nuovo appuntamento a Palermo del 10 settembre – sono disponibili su Ticketone.it e nei circuiti abituali. Radio Italia è la radio ufficiale del tour.

Calendario delle tappe principali (selezione):

17, 19, 21 giugno – ROMA – Terme di Caracalla (SOLD OUT)

12 luglio – POMPEI (Napoli) – Beats of Pompeii – Anfiteatro degli Scavi

18 settembre – Arena di VERONA

25 novembre – MILANO – Unipol Forum

21 dicembre – ROMA – Palazzo dello Sport

Per info e calendario completo: www.friendsandpartners.it