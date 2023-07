Novara, lite tra amici degenera: grave 26enne accoltellato alla gola

(Adnkronos) – Una lite scoppiata poco prima per motivi da accertare è degenerata in strada quando in pieno giorno, alle 18 di oggi nella via che porta alla stazione ferroviaria di Oleggio, nel Novarese, un 26enne è stato accoltellato alla gola da un coetaneo fuggito subito dopo ma già identificato dai carabinieri sulle sue tracce.

Ad assistere alla scena numerosi testimoni, in strada a quell’ora, gli stessi che poi hanno descritto l’aggressore, un ragazzo con il quale la vittima era amico. Il 26enne, trasportato in ospedale è in gravi condizioni.