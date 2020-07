Novari “Governo entusiasta per Milano-Cortina”

“E’ stato un incontro bellissimo, abbiamo avuto la possibilita’ di presentare il programma di queste Olimpiadi, che saranno un’occasione unica per il Paese. Il Governo e tutti i ministri si sono dichiarati non solo disponibili, ma entusiasti nella volonta’ di seguire il percorso tracciato dalla Fondazione”. Lo ha detto il Ceo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 Vincenzo Novari al termine del tavolo interministeriale organizzato presso la Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi e al quale hanno partecipato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, il ministro per i beni e le attivita’ culturali Dario Franceschini, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, il ministro dell’universita’ e della ricerca Gaetano Manfredi e il presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malago’.

spf/gm