Novi, i funerali domani a Sant’Agata di Puglia

Si svolgeranno domani alle 16, nella chiesa di Sant’Antonio a Sant’Agata di Puglia (Foggia), i funerali di Emiddio Novi, l’ex senatore di Forza Italia morto stamane nella cittadina pugliese, dove era nato, in seguito a un incidente. Scrive il figlio, Errico Novi, su Facebook: “E’ finito in circostanze pazzesche, probabilmente investito, ma c’è un pm della Procura di Foggia che indaga e io non ho certezze. Quello che conta è che ha sempre continuato a combattere con le idee, come ha fatto da quand’era ragazzino. Nei suoi 72 anni ha sparso semi che germoglieranno ancora”.