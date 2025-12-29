Novità estetiche del 2026: le nuove soluzioni rigenerative per una pelle più luminosa secondo il dott. Sergio Marlino

Anche la medicina estetica deve essere al passo con le novità del momento se vuole rispondere ai desideri dei propri pazienti. Sempre più persone, sia uomini che donne, a partire dai 20 anni, ricorrono ai trattamenti estetici non solo per correggere i segni del tempo, ma per migliorare la qualità della pelle: tono, idratazione, luminosità e uniformità del colorito. Cresce la consapevolezza che prevenire è meglio che curare e che la salute della pelle riflette scelte di vita globali.

Si parla di prevenzione anti-age perché bisogna intervenire prima che compaiano i segni dell’invecchiamento con trattamenti personalizzati. Oggi il focus è sempre più sulla rigenerazione della pelle, in profondità e in superficie, per ottenere un effetto glow naturale e duraturo. Tra le novità estetiche del 2026, il dott. Sergio Marlino consiglia una serie di trattamenti rigenerativi avanzati.

Skin booster: trattamento di biostimolazione della pelle a base di acido ialuronico. È una delle tecniche più richieste dai pazienti, perché migliora la qualità e la luminosità della pelle senza generare volume. Si tratta di microiniezioni superficiali che permettono di lavorare sulla cosiddetta “skin quality”, migliorando idratazione, compattezza e naturale brillantezza cutanea e prevenendo piccoli segni dell’età. La domanda è crescente sia da uomini che da donne, dai 25 ai 50 anni, che vogliono una pelle più omogenea, elastica e radiosa.

PRX: è una procedura innovativa di biostimolazione cutanea non invasiva, basata su una combinazione di acido tricloroacetico (TCA) al 33% e perossido di idrogeno, applicata come gel con un leggero massaggio senza bisogno di aghi. Stimola la produzione naturale di collagene, migliora l’elasticità, il tono e la compattezza della cute, offrendo effetti “glow” immediati e duraturi con minimi tempi di recupero, penetrando nel derma senza danneggiare l’epidermide. È indicato per persone che desiderano uniformare la texture, ridurre le piccole discromie, pori dilatati o segni iniziali di invecchiamento, scelto sia da uomini che da donne dai 20 ai 50 anni.

Esosomi: sono piccole vescicole extracellulari che funzionano come “messaggeri” naturali tra le cellule, trasportando proteine, RNA e lipidi, spesso applicati come sieri dopo trattamenti preparatori. Aumentano la comunicazione tra cellule cutanee, stimolano la rigenerazione, l’idratazione e modulano l’infiammazione, favorendo la riparazione, la produzione di nuovo collagene ed elastina, migliorando elasticità, tono e comfort con pochissimi effetti collaterali e recupero veloce. Rappresentano una nuova frontiera della medicina rigenerativa, adatti a tutte le età e sesso, soprattutto per chi desidera prevenzione e qualità del tessuto in pelli spente, ispessite o con micro-irregolarità.

Nanofat: è una tecnica di medicina rigenerativa che utilizza il grasso del paziente per lavorare sulla rigenerazione profonda della pelle. Viene iniettato in modo molto superficiale per migliorare la qualità cutanea, stimolare la produzione di collagene ed elastina, attenuare rughe sottili e migliorare l’aspetto di aree svuotate o segnate, con un risultato naturale e progressivo. È indicato per donne e uomini, generalmente dai 30 ai 60 anni, che desiderano una medicina estetica rigenerativa avanzata e personalizzata, sfruttando il potenziale delle cellule staminali autologhe.

Acido polilattico: per rispondere alla crescente domanda di anti-age naturale, la medicina estetica propone l’iniezione di sostanze biostimolanti, come l’acido polilattico, che stimola la produzione di collagene e rinnova la struttura della pelle. Questo trattamento è richiesto principalmente dalle donne dai 30 ai 60 anni, ma la domanda è crescente anche tra gli uomini. L’obiettivo è quello di ridensificare la pelle dall’interno, correggere la lassità e perdita di tono, migliorare la texture e la compattezza cutanea, senza effetti artificiali.

Inoltre, la medicina estetica sta adottando tecnologie di intelligenza artificiale per valutazioni estetiche, simulazioni e piani di trattamento super personalizzati.

Questi strumenti supportano il medico nell’analisi della qualità della pelle, consentendo di costruire percorsi su misura orientati sia alla rigenerazione che alla prevenzione. Il dott. Marlino è molto attento a questi miglioramenti, cerca sempre di aggiornarsi quotidianamente per offrire ai propri pazienti i migliori trattamenti per la salute della loro pelle. Va benissimo seguire le novità del momento, ma ricordiamoci che è importante ascoltare comunque la parola del proprio chirurgo.