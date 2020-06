Novità in arrivo per Suzuki Finance

Semplificazione e flessibilità sono due parole chiave per il processo di ritorno alla normalità del Paese, che si sta rimettendo in moto dopo il lockdown imposto dall’emergenza Covid-19. Pronte a venire incontro ai bisogni della clientela in questa fase delicata, Suzuki Finance e Agos abbinano questi due concetti in una serie di importanti novità attive da giugno. Le varie iniziative rendono più agevole e vantaggioso il ricorso ai finanziamenti nell’acquisto delle auto della gamma Suzuki, che da qualche tempo è interamente composta da modelli ibridi.

Nel corso delle ultime settimane, Suzuki ha approntato il programma Suzuki Smart Buy, che estende le funzionalità del sito internet e permette di prenotare online una nuova Suzuki, comodamente da casa e in totale sicurezza.

Da oggi, chi sceglie di sfruttare questa innovativa modalità di acquisto, può anche richiedere l’attivazione contestuale di un finanziamento grazie all’implementazione della piattaforma web Agos Self.

Una volta completata la registrazione sul sito www.suzuki.it , tutta la procedura si completa in modo snello e intuitivo. Dopo l’accesso al web store, il Cliente seleziona il modello desiderato, individua la concessionaria a Lui più comoda e completa la prenotazione versando un acconto di 500€ con PayPal. A questo punto, se è interessato ad acquistare la vettura con un finanziamento, può utilizzare la piattaforma Agos Self per il caricamento della pratica attraverso una facile procedura guidata.

Suzuki proroga per tutto il mese di giugno l’iniziativa che permette ai Clienti di versare la prima rata 180 giorni dopo la firma del contratto per chi sottoscrive il finanziamento Agos con le formule d’acquisto Warranty e NoProblem. Posticipare l’inizio dei pagamenti non comporta altre modifiche ai contenuti dei due prodotti. Con Suzuki WARRANTY le concessionarie Suzuki aderenti all’iniziativa ti regalano un’estensione della garanzia ufficiale dell’auto fino a cinque anni mentre scegliendo Suzuki NOPROBLEM le concessionarie Suzuki aderenti all’iniziativa, grazie alla collaborazione con Nobis, ti regalano tre anni di copertura assicurativa contro incendio totale e parziale. I finanziamenti Agos offerti dalla Rete dei Concessionari Suzuki possono essere sottoscritti per importi fino ad un massimo di 35.000 Euro rimborsabili in un periodo che va dai 3 ai 6 anni.

“La flessibilità rappresenta un tradizionale punto di forza delle formule d’acquisto Warranty e NoProblem e oggi Suzuki Finance e Agos presentano un upgrade di queste formule d’acquisto che permette ancor più libertà nei pagamenti – si legge in una nota -. Per tutto il 2020 chi li sottoscrive può avvalersi della nuova opzione Cambio Rata Plus, che dà due straordinarie opportunità per adattare nel tempo le modalità di rimborso all’evolversi delle proprie necessità. Una volta pagate regolarmente le prime sei rate mensili, il cliente può accordarsi con Agos per variare l’importo delle rate stesse e/o la durata del piano di rimborso nei limiti contrattualmente previsti, qualora la sua situazione economica o i suoi desideri dovessero mutare. L’importo della rata e durata del piano di ammortamento possono essere variate per un massimo di tre volte nel corso del finanziamento, purché tra una richiesta di variazione e l’altra trascorrano come minimo sei mesi. Il Cliente può, inoltre, chiedere di saltare il versamento di una mensilità, con conseguente slittamento del piano e ciò di nuovo fino a tre volte nell’arco del finanziamento, con un intervallo di almeno un anno tra una richiesta e l’altra”.

I clienti che nel mese di giugno acquisteranno un’auto con il finanziamento protetto di Agos avranno in omaggio una speciale polizza assicurativa, studiata per affrontare i disagi dovuti a un eventuale contagio da virus Covid-19.

