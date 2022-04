Novotech, debutto mondiale per “Seagull”: l’idrovolante dal cuore ibrido

Novotech, azienda attiva da circa 30 anni nel settore aerospaziale, con poli produttivi a Casoria (NA) e Avetrana (TA), presenta dal 27 al 30 aprile ad AERO Friedrichshafen (Germania), tra i principali saloni internazionali per l’Aviazione Generale, l’innovativo “Seagull”: idrovolante ultraleggero biposto di nuova generazione con significativi aspetti innovativi, tra cui l’uso esteso di materiali compositi, realizzati con processi a basso impatto ambientale, in grado di poter effettuare trasporto di persone e merci in piena autonomia, sia in ambiente marittimo che terrestre. Seagull presenta una innovativa configurazione trimarana con coda a V ed è caratterizzato da un sistema brevettato di ali ripieghevoli automatizzato tramite un attuatore elettro-meccanico che consente la retrazione dell’ala per facilitarne l’ormeggio in spazi ridotti.

Novotech ha concepito il Seagull come una piattaforma aerea con caratteristiche di ampia flessibilità e modularità, che consente la disponibilità per ognuno dei tre modelli presentati (idro, anfibio e terrestre) fino a 6 diverse versioni date dalla combinazione di 3 opzioni di propulsione del motore (elettrico, ibrido elettrico ed endotermico) con ala in configurazione ripieghevole o fissa.

Novotech ha in corso lo sviluppo del Seagull e-HSTOL che replica la versione base monomotore biposto , in una bimotore a 4 posti con caratteristiche spinte STOL e propulsione ,anche in questo caso, disponibile in versione elettrica, ibrida elettrica e endotermica

Inoltre, nell’ottica di offrire soluzioni all’avanguardia, in particolare nella sperimentazione di nuove forme di mobilità aerea urbana (UAM), Novotech ha intenzione di sviluppare una versione e-VTOL completamente elettrica del Seagull.

Ricerca di soluzioni nuove e competitive: sono questi i fattori chiave che caratterizzano a livello europe Novotech tra le PMI pronte a cimentarsi nell’ambito del mercato internazionale della Advanced Air Mobility.

Non a caso “Aviazione sostenibile” è un’importante sezione di AERO Friedrichshafen 2022: AERO Sustainable Aviation Trail.