Novotech, partnership strategica con 19-01 Holding per la realizzazione dei nuovi velivoli antincendio multi-ruolo

Partnership strategica globale tra 19-01 Holding e Novotech Aerospace Advanced Technology (azienda pugliese con siti produttivi a Casoria, in provinia di Napoli). L’intesa, si legge in una nota permetterà di mettere insieme “il know-how unico nel settore dell’antincendio aereo e l’esperienza nella progettazione e certificazione aeronautica del team di 19-01 Holding con l’esperienza di Novotech nell’integrazione di metodi di progettazione e tecnologie di produzione avanzate provenienti dai settori aerospaziale e navale”. Obiettivo della partnership è “contribuire alla progettazione del moderno WF-X, un velivolo anfibio multi-ruolo che rappresenterà una soluzione centrale per il futuro contrasto agli incendi boschivi”.

In particolare, Novotech sarà responsabile “del supporto alla tecnologia di readiness e definizione preliminare dell’architettura strutturale; dello sviluppo del design strutturale dettagliato; modelli per galleria del vento e serbatoi; dei modelli funzionali in scala ridotta; del piano di test per la certificazione; e dell’aeroelasticità e riduzione del rumore del velivolo di prova”.

Le aziende

Novotech vanta competenze consolidate nella progettazione e produzione di strutture composite basate su processi di produzione automatizzati a basso costo e fuori autoclave. Grazie a un team di ricercatori ed ingegneri altamente qualificati, l’azienda sviluppa prototipi compositi complessi con forme variabili e spessori diversificati, avvalendosi di metodologie avanzate per predire drappeggi, formabilità e deformazioni. Tra i progetti più recenti, Novotech ha realizzato stampi pilota per la produzione di pannelli complessi a doppia curvatura e serbatoi tramite il processo di Automated Fiber Placement (AFP). Ha inoltre progettato e sviluppato Seagull e le sue varianti, una famiglia di velivoli anfibi ultraleggeri ad alte prestazioni con motorizzazione ibrido-elettrica, e possiede una lunga esperienza nella certificazione di aeromobili per l’aviazione generale e civile.

19-01 Holding è un’azienda innovativa nei settori Aerospace e Tech, leader globale nel contrasto agli incendi boschivi e nelle operazioni di emergenza. Dal 2011, la società è impegnata nello sviluppo di un sistema integrato moderno per ridurre il drammatico impatto degli incendi forestali. Con un team d’eccellenza che vanta oltre 200 progetti sviluppati nel settore aerospaziale, 19-01 Holding offre soluzioni che spaziano dalla progettazione e produzione di velivoli anfibi multi-ruolo alla formazione dei piloti e ai servizi di antincendio boschivo.