Novotech, soluzioni avanzate per il settore aerospaziale in mostra allo Iac di Milano

Il Congresso astronautico internazionale (Iac 2024) a Milano è stato un evento di portata storica, segnando la 75ª edizione di questo raduno globale di appassionati dello spazio. Organizzato dall’Associazione italiana di aeronautica e Astronautica (Aidaa), insieme all’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e a Leonardo, l’Iac 2024 ha raggiunto numerosi traguardi, lasciando un’importante eredità.

Novotech, con le sue soluzioni avanzate per il settore aerospaziale, era presente nello stand della Regione Puglia insieme ad altre otto Pmi pugliesi operanti nell’aerospazio. Il Ceo, Leonardo Lecce, è stato invitato alla cerimonia inaugurale in qualità di past-president dell’Aidaa.

Quest’edizione, con il tema “Spazio responsabile per la sostenibilità”, ha segnato un record di presenze con oltre 11.200 delegati provenienti da 120 paesi, rendendolo il più grande e diversificato raduno di appassionati di spazio. L’esposizione ha ospitato 530 espositori, con tecnologie all’avanguardia come campioni lunari della missione Chang’e 6 e campioni dell’asteroide Bennu dalla missione Osiris-REx della NASA.

Un momento cruciale è stato lo Iaf Global Space Leaders Summit, che ha riunito 60 capi di agenzie spaziali, favorendo discussioni sulla cooperazione spaziale e la sostenibilità. Durante la settimana, si sono tenute presentazioni sulle ultime scoperte scientifiche, inclusa la missione Euclid dell’Esa, che esplora la materia oscura.

L’Iac ha anche presentato un programma educativo coinvolgente con 25 astronauti internazionali e l’Assemblea Generale dello Iaf ha scelto Poznań, Polonia, come sede dell’IAC 2027. Inoltre, la missione Chandrayaan-3 dell’ISRO ha ricevuto lo Iaf World Space Award per il suo successo.