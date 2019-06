  Ntt Data, multinazionale made in Japan, rileva il 10 per cento della start up napoletana Tolemaica

Ntt Data, multinazionale giapponese nella consulenza e servizi It, rileva una quota del 10 per cento di Tolemaica srl, startup innovativa per la certificazione legale di dati e fotografie fondata a Napoli nel 2015. L’operazione, che avverrà attraverso un aumento di capitale e una partnership strategica sia in ambito tecnico che commerciale, sarà̀ finalizzata entro il primo semestre 2019. È la prima volta che Ntt Data entra nel capitale di una startup, che finora sono state supportate attraverso lo stanziamento di risorse umane e intellettuali. Iac (Instant automatic certification), la soluzione sviluppata da Tolemaica in collaborazione con Ntt Data, permette di certificare la data e luogo dei contenuti fotografici ed audio in modo automatico ed istantaneo attraverso smartphone ed altri devices, ottenendo elementi probatori di rilevanza legale a beneficio di compagnie assicurative, gestori di infrastrutture, utility company per la misurazione di consumi, supervisori di manutenzioni pubbliche e network commerciali. La soluzione – disponile per Android e Ios – permette in modo semplice ed economico di raccogliere elementi probatori con valore legale utili per contenziosi giudiziari e sempre opponibili ad una eventuale controparte. Grazie a questa operazione, Ntt Data amplia la propria offerta con una soluzione tecnologica innovativa offrendo nuove opportunità ai propri clienti (grandi compagnie e pubbliche amministrazioni) e sostiene una startup la cui crescita è attesa in ambito nazionale ed internazionale.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio della collaborazione, grazie alla quale Ntt Data metterà i propri mezzi e risorse a disposizione di Tolemaica, creando una triangolazione virtuosa tra azienda, startup e il cliente finale – commenta Giorgio Scarpelli, senior vice president, head of Innovation di Ntt Data Italia -. Da sempre promuoviamo un approccio aperto all’innovazione, vincente proprio perché si nutre di risorse e competenze tecnologiche provenienti dall’esterno dell’azienda”. “Grazie alla partnership strategica con Ntt Data – precisa Domenico De Luca, fondatore di Tolemaica – ci aspettiamo di ampliare rapidamente la nostra gamma di offerta con il lancio di nuovi servizi brevettati di certificazione con valore legale come contenuti audio, telefonate, contratti e altri contenuti sensibili”. Già nel 2018, Tolemaica era stata notata da Ntt Data arrivando seconda all’Open Innovation Contest, il concorso organizzato ogni anno da Ntt Corporation in 15 Paesi del mondo.

Tolemaica, startup innovativa di ultima generazione, ha raccolto nella sua breve storia una serie di importanti riconoscimenti essendo stata selezionata dall’Ice per rappresentare l’Italia all’ultimo Ces di Las Vegas 2019, al Launch Scale di San Francisco, agli Smau di Londra, Berlino e Milano dove è stata anche insignita del “Premio Innovazione Smau 2018” (Eccellenza italiana modello di innovazione per imprese e pubbliche amministrazioni).