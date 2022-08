Nubifragi e tempeste al Nord, l’inferno al Sud. L’esperto: Mai vissuti momenti meteo così estremi

Il Nord nella tempesta, il Sud all’inferno, con temperature che sfiorano, in certe zone della Sicilia, anche i 43 gradi all’ombra. Trentasei ore di clima estremo, sintetizza il Corriere della Sera, che hanno già provocato due morti (in Toscana) e diversi feriti. Con nubifragi e tempeste violente al Centro-nord e, all’opposto, caldo estremo al Sud. “Una divaricazione tale – prosegue il giornale -, tra le diverse realtà della Penisola, da fa dire agli esperti del sito iLMeteo.it che quello che succederà nelle prossime 36 ore è un paradigma dei mutamenti climatici”. Perché raramente si sono vissuti in Italia «momenti meteo così estremi, con — nelle stesse ore — temperature eccezionali e sole soffocante al Sud e supercelle temporalesche a settentrione». Un tale scenario, inserito nel quadro generale di geo-fragilità del nostro Paese, rende l’allerta meteo delle prossime 36 ore ancora più preoccupante”.