Nubifragio nel Napoletano: disagi sulle linee della Circumvesuviana

Il nubrifragio, che si è abbattuto la scorsa notte su Napoli e l’intera provincia, sta creando disagi ai treni della Circumevesuviana. Sulla tratta Scisciano-Nola un albero è caduto sulla linea aerea che è stata disalimentata. Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, ha comunicato che i treni in partenza da Napoli terminano la corsa a Scisciano, mentre quelli in partenza da Baiano terminano la corsa a Nola. Momentaneamente sospesa anche la tratta Cercola-Sant’Anastasia, sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno: in questo caso i treni in partenza da Napoli terminano la corsa a Cercola, mentre quelli in partenza da Sarno per Cercola terminano la corsa a Sant’Anastasia. Problemi anche nelle stazioni di Vesuvio De Meis (linea San Giorgio-Centro Direzionale) e San Giorgio Cavalli di Bronzo che sono, momentaneamente, interdette ai viaggiatori.