Nucleare, arriva l’altolà del ministro

“Costruire oggi centraliche tra dieci anni sarebbero vecchie non avrebbe senso. Non per questo non si deve fare ricerca suche potrebbero garantire una maggiore autonomia energetica.” Così il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a un evento a. Al centro, per Cingolani, deve rimanere la spinta per lema non si deve escludere l’opzione sul nucleare. “Siamo impegnati a diversificare le fornituree in particolare negli ultimi due mesi abbiamo siglato numerosi contratti in particolare in, assicurando a regime forniture di gas per oltredi metri cubi”.