Nucleare: assessore Energia, ‘deposito in Sicilia non opportuno, faremo valere nostre ragioni’

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – “In tanti mi stanno contattando in queste ore per avere rassicurazioni e chiarimenti sulla scelta fatta anni fa a livello nazionale per individuare siti idonei per il deposito di rifiuti radioattivi. Ritengo che la Sicilia abbia già dato tanto dal punto di vista ambientale e che individuare strutture del genere nell’Isola non sia per niente opportuno per tante motivazioni che faremo valere”. Così, in un post su Facebook, l’assessore all’Energia della Regione Siciliana Alberto Pierobon.