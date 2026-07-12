Nucleare, domani a Napoli nuova tappa dei Dialoghi sull’Energia del Mase

Prosegue a Napoli il ciclo di incontri sul mix energetico sostenibile, con uno sguardo rivolto al Mediterraneo come hub dell’energia: domani, lunedì 13 luglio, presso lo spazio eventi Naphub (dalle 10.30), si svolgerà la seconda tappa della manifestazione ‘Da Fermi al futuro’, ideata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in collaborazione con Unioncamere. Una serie di iniziative per ragionare con istituzioni, università e mondo produttivo sulle prospettive del mix energetico italia, mentre al Senato è alle fasi finali l’approvazione definitiva della legge delega sul nuovo nucleare sostenibile. Sarà presente nel capoluogo campano, come già accaduto a Torino, il ministro Gilberto Pichetto. Il Sindaco di Napoli e Presidente ANCI, Gaetano Manfredi, è stato invitato a offrire all’uditorio un indirizzo di saluto istituzionale ad apertura dell’evento.

A seguire Pichetto verrà intervistato dal Direttore del ‘Mattino’ Vincenzo Di Vincenzo. Il giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone svolgerà poi un key-note speech dal titolo ‘Enrico Fermi e l’energia che ha fatto grande l’Italia nel mondo’, rievocando l’eredità scientifica di uno dei più grandi fisici italiani. I Dialoghi si apriranno con l’intervista del giornalista del ‘Mattino’ Nando Santonastaso al professor Giovanni Guzzetta, Consigliere giuridico del Ministro sul nucleare sostenibile.

Una successiva tavola rotonda affronterà le potenzialità della nuova energia nucleare per l’industria e l’innovazione, guardando allo scenario energetico del Mediterraneo e del Mezzogiorno. Partecipano al panel Andrea Maria Felici (Direttore generale domanda ed efficienza energetica del MASE), il Consigliere per la Sicurezza energetica del ministro della Difesa Giuseppe Calabrò, la professoressa di diritto dell’Energia all’Università Federico II Gabriella De Maio, il CEO di Cetena (società del Gruppo Fincantieri) Massimo Debenedetti e Vincenzo Pepe, professore ordinario di Diritto dell’Ambiente e dell’Energia presso l’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del ‘Mattino’, media partner dell’evento.