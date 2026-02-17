Nucleare e idrogeno, Federmanager presenta a Roma il rapporto sul futuro energetico

Roma ospita il confronto su nucleare e idrogeno nel momento in cui il dibattito energetico nazionale torna al centro dell’agenda politica. Martedì 24 febbraio, alle ore 10, nella Sala Cinema Trevi – Harry’s Bar Trevi Hotel & Restaurant, in via di San Vincenzo 10, sarà presentato il rapporto “L’energia nucleare e l’idrogeno per un futuro a basse emissioni di carbonio”, promosso da Federmanager con il contributo scientifico di Aiee.

Un nuovo equilibrio per la politica energetica

L’iniziativa arriva in una fase cruciale per le scelte strategiche del Paese. Sicurezza ed economicità degli approvvigionamenti, insieme alla decarbonizzazione del sistema, vengono indicati come assi portanti di una politica energetica che non può più limitarsi alle formule degli ultimi anni.

L’obiettivo dichiarato è ripensare progressivamente le linee di intervento: uscita dal carbone, riduzione dell’utilizzo del petrolio, mantenimento del gas naturale come fonte di transizione e incremento deciso della quota di energia da fonti rinnovabili. In questo scenario, però, entrano con forza due dossier finora rimasti ai margini del confronto pubblico: energia nucleare e idrogeno, considerati pilastri tecnologici con potenziale significativo, seppure con tempi e modalità di sviluppo differenti.

Il rapporto Federmanager – Aiee

Proprio su queste basi nasce lo studio dedicato a nucleare e idrogeno, che sarà illustrato nel corso dell’evento con l’intento di contribuire alla definizione di una strategia nazionale coerente, capace di tenere insieme visione di lungo periodo e misure concrete nel breve termine, in un quadro necessariamente europeo.

Ad aprire i lavori sarà Valter Quercioli, presidente di Federmanager. Seguirà la relazione introduttiva di Carlo Di Primio, consigliere Aiee (Associazione italiana economisti dell’energia), sui contenuti del rapporto. Interverranno poi Alberto Zanobini, della Commissione settore elettrico Federmanager, e Antonio Amato, della Commissione Oil&Gas di Federmanager.

Sono previsti quindi gli interventi istituzionali di Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e Lucia Albano, sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze (in attesa di conferma).

Due panel tra politica e operatori

Il confronto entrerà nel vivo con due panel moderati da Marta Bonucci, giornalista di Quotidiano Energia.

Nel primo, dal titolo “La visione della politica”, sono annunciati Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati (in attesa di conferma), Luca Squeri, segretario della Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, e Marco Simiani, componente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati.

Il secondo panel, “La visione degli operatori del settore”, vedrà la partecipazione di Giulia Monteleone, capo Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili di Enea, Luca Mastrantonio, amministratore delegato di Nuclitalia Spa, Giacomo Rispoli, managing director di MyRechemical Srl, e Mario Logiudice, engineering head of department di Next-N Spa.

Al centro della giornata, una domanda netta: se e come nucleare e idrogeno possano diventare parte integrante del mix energetico italiano in un percorso credibile verso le basse emissioni di carbonio.