Nucleare: Fratoianni, ‘gazzarra scatenata da Salvini e centrodestra fa pena’

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Sono fra coloro che per decenni si sono battuti perché l’Italia abbandonasse una volta per sempre l’avventura energetica del nucleare, tecnologia antiquata e pericolosa. In tutti quegli anni non ho mai visto un singolo esponente del centro destra al mio fianco. Anzi se fosse stato per Forza Italia, Fdi e Lega immagino che ora ci sarebbero centrali nucleari disseminate un po’ dappertutto. Per fortuna sono stati sconfitti”. Così il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.