Nucleare, l’Enea propone un modello di integrazione con alte fonti energetiche

“Per passare dalla teoria ai fatti, occorre approvare e implementare la legge delega sul nucleare, svolgere adeguate campagne informative, definire nuovi modelli di finanziamento pubblico-privato, sviluppare competenze e dotarsi di una Autorità indipendente per la sicurezza”. Così la presidente di Enea, Francesca Mariotti, intervenendo al Meeting di Rimini, a un evento dedicato al possibile ruolo del nucleare all’interno della transizione energetica. “Per una transizione che sia credibile e fattibile – aggiunge – la scelta non è se credere o meno al nucleare, ma come integrarlo in un mix che includa fonti rinnovabili, reti, accumuli, efficienza, cattura e stoccaggio della CO2”. In questa roadmap, Enea potrà svolgere “un ruolo sistemico a partire dalle prove sperimentali e di verifica e validazione degli strumenti di progettazione, fino ad arrivare a sistemi di certificazione”.