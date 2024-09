Nucleare: l’Impegno di triplicarlo entro il 2050 rischia di essere solo una promessa

L’energia nucleare e tornata in auge con lo scoppio della guerra in Ucraina e con la necessità di limitare il cambiamento, ma l’ambizione dell’industria di triplicare questa energia entro il 2050 rimane per il momento una «promessa». Lo rivela il rapporto annuale ‘World Nuclear Industry Report’ (WNISR), redatto da esperti della materia. «A parte un costante aumento della capacità installata in Asia, in particolare in Cina, la promessa dell’energia nucleare non si e mai concretizzata», si legge nel preambolo del documento. Caduto in disgrazia dopo il disastro di Fukushima nel 2011, il nucleare – fonte di energia a basse emissioni di carbonio come l’eolico e il solare – sta vivendo una rinascita di interesse, spinta dall’imperativo climatico e dalla necessita di una maggiore sicurezza energetica . Secondo l’Agenzia per l’energia nucleare (NEA) dell’Ocse, la capacità nucleare globale dovrebbe essere triplicata, combinando i reattori esistenti, le unità di nuova generazione ei mini-reattori modulari (SMR), per raggiungere gli obiettivi di neutralità rispetto al carbonio. Questo significherebbe aggiungere una media di circa 25 gigawatt di capacità ogni anno, per aumentare la capacità nucleare installata nel mondo da 394 GW nel 2020 a 1.160 GW nel 2050. tuttavia, nel 2023, in tutto il mondo sono stati messi in funzione solo cinque nuovi reattori per una capacità di 5 GW, mentre sono state chiuse cinque unità (6 GW), il che rappresenta una rilasciata netta di 1 GW, secondo il rapporto degli esperti, pubblicato in un momento in cui il NEA sta riunendo circa 15 Paesi a Parigi per discutere il livello di azione per rendere la rinascita dell’atomo una realtà. «Solo per mantenere la capacità attuale, già mettere in funzione 10 reattori all’anno», cioè raddoppiare il tasso del 2023, il che e «industrialmente improbabile» spiega Mycle Schneider, coordinatore del rapporto. «Triplicare la capacità entro il 2050 significherebbe costruire tra gli 800 ei 1.000 reattori aggiuntivi nel periodo, il che e impossibile», aggiunge. Il settore, che è rimasto a lungo inattivo, deve affrontare sfide importanti in termini di ricostruzione della formazione e della catena di approvvigionamento, nonché di recupero di fondi per questi progetti lunghi e costosi. A meta del 2024, 59 reattori erano in costruzione in 13 Paesi, alcuni dei quali da molti anni, ma questi progetti sono quasi esclusivamente di competenza della Cina per il suo mercato interno (27 reattori) e della Russia, leader del mercato internazionale con 26 progetti, 20 dei quali in altri sette Paesi. La quota del nucleare nella produzione di elettricità è rimasta praticamente stabile al 9,15% nel 2023, il suo «valore più basso da quattro decenni». Il 1° luglio 2024 erano in funzione 408 reattori (367 GW), uno in più rispetto all’anno precedente, ma lontano dal picco di 438 raggiunto nel 2002, secondo il rapporto.