Nucleare, Pichetto: bisogna creare consenso nell’opinione pubblica

Roma, 24 mag. (askanews) – Sul disegno di legge delega per l’energia, il dibattito parlamentare deve avviarsi “ma io spero che ci sia un dibattito più ampio possibile”, perché una questione chiave è “cosa vogliamo fare” sul nucleare, ed è tema su cui bisogna “creare anche un consenso nell’opinione pubblica. Non basta accelerare sul disegno di legge”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante una sessione del Festival dell’economia di Trento.

Il problema, ha spiegato, è che si prevede che in Italia il consumo di energia raddoppi sui prossimi 10-15 anni. “Noi consumiamo 300-310 TeraWatt l’anno di energia, le previsioni per i prossimi 10-15 anni sono quelli di avere una domanda praticamente doppia, di arrivare a 600-700 TW. Noi dobbiamo essere pronti a dare la risposta, se vogliamo mantenere questo Paese nella squadra di testa del mondo, nel fronte dei ricchi e dei produttori”.

“E il nucleare è l’unico modo che conosciamo per creare le condizioni, perché i giovani abbiano un futuro”, ha detto. “Io sono tra i perdenti del referendum dell’87, dove ho fatto campagna per mantenere il nucleare”. Ma oggi “io non credo che faremo ‘centrali nucleari’: quando parliamo di futuro del nucleare stiamo parlando di piccoli reattori nella prima fase, e di reattori avanzati nella seconda fase. Quelli da 20 MW, che avremo su navi mercantili, Fincantieri sta andando su quella direzione. E quelli da 200-300 MW di dimensioni 6 × 6 × 6”, l’equivalente “di un container”.

“Vorrei far presente che l’energia che produce un piccolo reattore da 300 MW è pari all’energia che producono 2.500 ettari di fotovoltaico. Lo dico per precisare che dobbiamo stare anche attenti anche a occupare tutti i territori, perché questo Paese per due terzi è montano e collinare. Se dobbiamo arrivare a quei numeri dobbiamo anche equilibrare il tutto e tenere i piedi per terra, col buon senso”. (fonte immagine: Festival economia Trento).