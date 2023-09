Nucleare sostenibile, il Governo presenta la prima Piattaforma nazionale

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, convoca per il prossimo 21 settembre la prima riunione della Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile. L’incontro, presieduto dal titolare del Mase, è in programma a Roma presso la sede del ministero di via Cristoforo Colombo. “La piattaforma costituisce il soggetto di raccordo e coordinamento tra tutti i diversi attori nazionali che a vario titolo si occupano di energia nucleare, sicurezza e radioprotezione, rifiuti radioattivi, sotto tutti i profili. In particolare, si punta allo sviluppo di tecnologie a basso impatto ambientale e a elevati standard di sicurezza e sostenibilità”, dichiara il ministro intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “L’attività della piattaforma, coordinata dal Mase con il supporto di Rse (Ricerca sul Sistema Energetico) e di Enea, sarà finalizzata anche a rafforzare il contributo dell’Italia nella ricerca e nell’alta formazione universitaria, implementare la cooperazione e la partecipazione a livello europeo e il coordinamento dei progetti e delle attività a livello nazionale tra Università ed enti di ricerca”, conclude il Pichetto Fratin.