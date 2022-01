Nucleare, UE verso mega investimento per nuove centrali

Le centrali nucleari europee di nuova generazione richiederanno all’Unione Europea un investimento di 500 miliardi di euro, da qui al 2050. E’ la stima effettuata dal commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. “Solo gli impianti nucleari già in funzione necessitano di 50 miliardi di euro di investimenti fino al 2030. Quelli di nuova generazione di 500 miliardi”, dichiarato al domenicale francese Journal du Dimanche.

L’UE ha anche un piano per certificare come “verde” l’energia prodotta dalle centrali nucleari e generare così investimenti e nuova industria.

La proposta dellaprevede un ruolo per il gas naturale e il nucleare come mezzi per facilitare la transizione verso un futuro energetico basato prevalentemente su fonti rinnovabili.