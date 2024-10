Numero verde: a chi e consigliato e perché

Il numero verde è un servizio telefonico che consente di effettuare chiamate senza alcun costo, poiché la spesa viene interamente sostenuta dal destinatario. Pertanto, il meccanismo di funzionamento è esattamente opposto a quello delle chiamate tradizionali.

Questo strumento è ampiamente utilizzato da aziende e organizzazioni pubbliche, per cui assume un’importanza davvero notevole. Grazie ad esso, infatti, queste possono offrire ai propri clienti o al proprio pubblico un canale di contatto gratuito, favorendo così una comunicazione diretta e una crescita nella fiducia degli utenti.

Nonostante sia un servizio ampiamente noto a tutti, ancora oggi in molti si chiedono quali sono i vantaggi di un numero verde e cosa occorre fare per averne uno. Scopriamolo insieme.

A chi è consigliato il numero verde?

Fino a qualche anno fa, il numero verde era un servizio riservato principalmente alle grandi aziende, che lo utilizzavano per gestire al meglio le comunicazioni con i propri clienti. Tuttavia, negli ultimi tempi, anche le piccole imprese e i professionisti hanno iniziato a sfruttare questo strumento per migliorare il proprio servizio clienti.

Il numero verde offre, infatti, un modo semplice e pratico per comunicare con clienti e potenziali interessati, rendendo più veloci e dirette le interazioni. Ciò è possibile grazie ai costi più accessibili e alla flessibilità del servizio, che può adattarsi alle specifiche esigenze di un’azienda o di un professionista.

Come attivare un numero verde?

Un numero verde può essere acquistato facilmente da vari provider che offrono il servizio.

In fase di attivazione è necessario decidere il numero a cui le chiamate devono essere inoltrate, che può essere un contact center, un ufficio o qualsiasi altro recapito telefonico. È importante precisare, infatti, che il numero verde può appoggiarsi sia a numeri di rete fissa che a numeri mobili, a seconda delle esigenze dell’azienda o del professionista.

In alternativa, è possibile utilizzare la tecnologia VoIP (Voice over IP), che consente di gestire le chiamate attraverso una connessione internet, riducendo i costi di gestione. È possibile, poi, includere eventuali servizi per ottimizzare la gestione delle chiamate. Tra questi, il centralino in cloud, che consente di gestire le comunicazioni senza la necessità di installare hardware fisico, permettendo di rispondere alle chiamate ovunque ci si trovi.

È possibile inoltre integrare funzionalità come lo smistamento automatico delle chiamate tra più operatori o tra diverse sedi. Questo permette di distribuire le richieste in modo più efficiente, garantendo che ogni chiamata venga gestita dal personale più adatto, indipendentemente dalla posizione geografica.

Perché avere un numero verde

I benefici che derivano dall’attivazione di un numero verde sono svariati. Innanzitutto, attraverso di esso è possibile fornire ai propri clienti (e non solo) un canale di comunicazione privilegiato in modo da mettersi in contatto in ogni momento con l’azienda.

Altro vantaggio, strettamente connesso al primo, è il miglioramento dell’immagine della propria attività. Avere un numero verde, infatti, fornisce un’immagine migliore all’attività in quanto si presenta al mercato in modo professionale.

Ancora, il numero verde permette la tracciabilità delle chiamate ricevute. In questo modo è possibile analizzare il contenuto delle stesse, il che permette all’azienda di avere dati importanti come ad esempio i problemi comuni e le esigenze dei clienti. Tali informazioni sono fondamentali perché permettono all’azienda (o allo studio professionale) di ottimizzare i propri prodotti o servizi, sviluppando nuove strategie di marketing, e prendere decisioni informate.

Il numero verde, infine, permette alle aziende di concentrarsi sulle esigenze dei consumatori. I clienti, infatti, possono rivolgersi ad esse attraverso il numero verde e porre domande oppure segnalare problemi o chiedere assistenza tecnica.

Ciò non solo migliora l’esperienza del cliente ma permette anche alle aziende di conoscere meglio le esigenze di chi sta effettuando le chiamate.