Nubifragio a Bardonecchia, notte di terrore. Esonda il Frejus, 5 dispersi. Camper travolto dal fango: salvati in sei

Fango e detriti hanno invaso questa notte il centro di Bardonecchia, nella città metropolitana di Torino, nella Val di Susa, dopo l’esondazione del torrente Frejus. Il bilancio provvisorio è di un ferito e di cinque persone disperse, mentre gli sfollati sono 120. I vigili del fuoco hanno salvato sei persone che si trovavano in un camper travolto da acqua e fango. Stanotte è stato istituito “un posto di comando avanzato – spiegano i vigili del fuoco – per la gestione delle operazioni di soccorso che vedono impegnati 50 vigili del fuoco. Esclusa stanotte dopo il controllo da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco la presenza di persone all’interno delle auto travolte. Sono in corso le ricerche di eventuali persone disperse in acqua lungo il corso del torrente da Bardonecchia fino al centro abitato di Boulard più a valle”.

Intanto il Comune ha fatto sapere che, in seguito all’esondazione del torrente Frejus, potrebbero verificarsi disservizi per quanto riguarda l’erogazione di acqua, luce e gas. “Le squadre dei soccorsi e dei tecnici – si legge in un post del Comune su Facebook – sono al lavoro fin dalla serata di ieri per cercate di ripristinare al più presto la condizione di normalità”. Sulla strada statale 335 di Bardonecchia è temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 10,000, in quanto, a causa dell’esondazione, lungo il piano viabile si sono sedimentati fango e detriti. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i carabinieri per la gestione della viabilità, “al fine – ha comunicato Anas – di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”.