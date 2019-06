Nunzia Fiore entra a far parte del consiglio di amministrazione della società Aeroporto di Salerno. Commercialista, Fiore è stata per cinque anni consigliere comunale a Pontecagnano Faiano (Salerno). Eletta come indipendente nelle file del Pd ha poi lasciato il partito preferendo tornare a fare politica senza alcun riferimento di partito.