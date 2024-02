Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino al Festival di Sanremo contro il bullismo

Durante una settimana di straordinaria musica e impegno sociale al Festival di Sanremo, il palcoscenico si è trasformato in un’arena di lotta contro il bullismo grazie all’incredibile contributo di due figure straordinarie: l’autore e regista Giuseppe Cossentino e l’attore e personaggio televisivo Nunzio Bellino.

Mercoledì 7 febbraio, in coincidenza con la Giornata Internazionale contro il Bullismo, Cossentino e Bellino hanno presentato il loro fumetto rivoluzionario “L’Uomo Elastico” presso Casa Sanremo Writers. Quest’opera non è soltanto un capolavoro artistico, ma un vero e proprio manifesto di resistenza, trasformando le esperienze personali in un potente simbolo di resilienza e speranza.

Attraverso le pagine di “L’Uomo Elastico”, il pubblico è stato trasportato in un viaggio emozionante e stimolante, guidato dalla storia reale di Bellino, un uomo che ha trasformato le sue esperienze di bullismo e della sua patologia rara, la Sindrome di Ehlers-Danlos in una testimonianza di forza e coraggio.

La presentazione del libro è stata un evento carico di emozioni e significato, mettendo in luce il ruolo cruciale degli artisti nel combattere il bullismo e promuovere un messaggio di accettazione e inclusione. Bellino, con la sua straordinaria capacità di recitazione, ha incantato il pubblico con un commovente monologo, mentre è stato proiettato il pluripremiato cortometraggio “Elastic Heart”, prequel della storia a fumetti diretto da Cossentino.

La giuria, composta dagli studenti di Tropp Fun Radio, ha espresso unanime apprezzamento per il lavoro degli autori, confermando con una menzione speciale l’impatto positivo che “L’Uomo Elastico” ha avuto nel promuovere una cultura di rispetto e solidarietà.

Disegnato magistralmente da Tiziano Riverso e pubblicato da Edizioni Antea, questo fumetto rimarrà un pilastro nella lotta contro il bullismo. Questo evento ha dimostrato che la cultura può essere un’arma potente nella lotta contro il bullismo, e “L’Uomo Elastico” è la testimonianza tangibile di questo impegno.